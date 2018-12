Fashion-Ikonen wie Instagram-Star Chiara Ferragni (31) und Model Bella Hadid (22) machen es bereits vor: Paillettenkleider oder glitzernde Strumpfhosen sind diesen Winter total angesagt. Und wann bietet es sich besser an, die auffälligen It-Pieces zu tragen, als an den Weihnachtsfeiertagen? Wer es ein wenig unauffälliger mag, kann aber auch im stylischen Winter-Sweater an Heiligabend erscheinen. 2018 ist auf jeden Fall für jeden Geschmack etwas dabei.

Glitzer - nicht nur am Weihnachtsbaum

Dieses Jahr glitzert und funkelt es nicht nur am Weihnachtsbaum. Denn langärmelige Paillettenkleider oder Roben mit Glitzer-Print sind im Dezember ein Must-have und ideal für Weihnachten. Ein Tipp: Damit der Stoff am Körper nicht zu eng sitzt und zwickt, lieber ein Maxi-Modell wählen - das wirkt zudem eleganter. Am besten auf die Farben Rot, Grün oder Schwarz setzen. Und Gold für Silvester aufheben...

Der Kompromiss zwischen schick und leger

Wer sich nicht aufbrezeln möchte, trotzdem aber etwas Modisches für die Festtage anziehen will, der sollte zum sogenannten "Leisure Suit" aus Samt greifen. Der legere Jumpsuit ist nicht nur bequem und warm, sondern auch ein echtes Mode-Highlight. Hier eignen sich die Farben Bordeauxrot und Schwarz. Ebenso elegant, sportlich und zudem alltagstauglich ist das sogenannte "Slip-Dress". Damit es in dem Spaghettiträger-Kleid aus Seide aber nicht zu frisch wird, sollte es am besten mit einem Fake-Fur-Mantel kombiniert werden.

Weihnachtliche Muster gehen immer

Man sieht sie momentan wieder überall: Die Pullover mit weihnachtlichem Aufdruck. Egal ob ein Sweater mit Vintage-Norwegermuster, ein Rollkragenpullover aus Flockdesign oder Socken mit winterlichen Motiven: Die Weihnachts-Prints sind seit letztem Jahr auch in Deutschland sehr beliebt. Dabei kann man es schlicht halten oder eben Pullis mit auffälligen Mustern, angenähten Bommeln oder LED-Leuchten wählen. Die Auswahl ist auf jeden Fall riesig.