Sylvester Stallone (73, "Rocky") hat mit einem kurzen Instagram-Video für Aufsehen gesorgt. Der Schauspielstar zeigt sich darin mit seinen natürlichen, grau-weißen Haaren samt Bart und wendet sich vom Rücksitz eines Autos aus mit seinem Mantra "Keep Punching!" (zu Deutsch in etwa: "Kämpf' weiter!") an seine Follower. Dass der US-Star scheinbar zukünftig komplett auf Haarfärbemittel verzichtet, kommt bei den Fans gut an.

"Du siehst wunderbar aus", "Toller Look" oder "Der natürliche Look steht dir viel besser" hagelt es in der Kommentarspalte zahlreiche Komplimente. "Bleib' grau, Kumpel, bleib' grau", fordert ein weiterer Fan Stallone dazu auf, auf das Haare färben zu verzichten.

Die eigentliche Idee hinter Stallones Post war eigentlich nicht die Präsentation seines neuen Aussehens. Er wollte seinen Fans motivierende Worte mitgeben: "Manchmal wache ich auf und habe das Gefühl, nichts zu tun und einfach nur zu entspannen", schreibt der Hollywoodstar. "Wenn jemand etwas anderes sagt, lügt er - das ist die menschliche Natur." Doch dann drehe man sich um, man sei ein wenig wütend auf sich selbst und merke, dass man, um irgendwo hinzukommen, eine Einzahlung auf die "Goal Bank" ("goal" zu Deutsch: "Ziel") machen muss, so Stallone. "Also beherzige ich meinen Lieblingssatz und tue es!"