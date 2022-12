Sylvie Meis setzt ihren weiblichen Charme gekonnt in Szene.

Trotz zahlreichen Glamour-Looks stach Sylvie Meis mit ihrem Haute-Couture-Kleid bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala aus der Menge heraus.

Mehr Glamour geht kaum: Sylvie Meis (44) hat am Samstagabend bei der TV-Spendengala "Ein Herz für Kinder" in einem schillernden Haute-Couture-Kleid von Jasmin Erbas begeistert. Das elegante Paillettenkleid war durch seinen tiefen V-Ausschnitt und seine hohen Beinschlitze ein echter Hingucker auf dem roten Teppich in Berlin. Samt XXL-Schleppe und hohen Stilettos meisterte die Moderatorin das Blitzlichtgewitter.

Darüber hinaus setzte Meis auf ein paar Diamant-Ohrstecker und silberne Armreifen. Ihre blonden Wellen stylte sie zum angesagten Wet-Hair-Look. Auch das Make-up konnte sich sehen lassen: Dunkler Lidschatten und schwarze Mascara lenkten den Blick auf ihre blauen Augen. Ihre Lippen bekamen einen Anstrich im natürlichen Nude.