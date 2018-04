Happy Birthday, Sylvie Meis! Heute wird die gebürtige Holländerin 40 Jahre alt. Doch das ist für sie noch lange kein Grund, panisch zu werden. "Ich freue mich drauf, 40 werden zu dürfen. Das ist ja auch kein Alter, jetzt geht es doch erst richtig los", meinte sie im Januar gelassen zur "SHZ". Fakt ist: An Beschäftigung hat es der Entertainerin in den letzten Jahren nicht gemangelt. Neben zahlreichen Moderations- und TV-Jobs ("Let's Dance", "Stepping Out") hat sie viel Zeit und Arbeit in ihr Unternehmen Meis Enterprise gesteckt, außerdem verzaubert sie regelmäßig auf dem roten Teppich mit den tollsten Roben. Wie macht sie das bloß?

Auch wenn Meis von der Öffentlichkeit viele Jahre lang als Spielerfrau wahrgenommen wurde - von 2005 bis 2013 war sie mit dem Fußballer Rafael van der Vaart (35) verheiratet - arbeitete sie schon früh an ihrer eigenen Karriere. In jungen Jahren verdiente sie sich als Model ihr eigenes Geld, nahm 2003 an einem Moderatoren-Casting eines niederländischen Musik-Senders teil.

Multitalent Meis

Neben einigen großen TV-Engagements im deutschen Fernsehen, von 2008 bis 2011 saß sie z.B. in der Jury von "Das Supertalent", designte sie Unterwäsche, zunächst für Hunkemöller, nach der Gründung von Meis Enterprise dann für ihre eigene Linie "Sylvie Flirty Lingerie" und brachte mehrere Schuh-Kollektionen in Kooperation mit Deichmann heraus. Auch Bademode hat sie schon entworfen, ihr neuster Coup ist eine Sonnenbrillen-Kollektion.

So wichtig sind ihr Sport und Ernährung

Weil Meis zum Promoten ihrer Kollektionen häufig selbst vor der Kamera steht, legt die Mutter eines 11-jährigen Sohnes viel Wert auf Sport und gesunde Ernährung. "Ich mache vier Mal die Woche Sport - laufen und Gymnastik", erzählte sie vor wenigen Wochen dem Sender "RTL". Vor einem wichtigen Shooting legt sie aber noch eine Schippe drauf.

Letzten August verriet sie der "Bild"-Zeitung das Geheimrezept ihres knackigen Körpers: "Von nichts kommt da leider auch nichts! [...] Ich trainiere momentan sechs Tage die Woche, mindestens dreimal davon mit meinem Personal Trainer." Auf dem Programm stehen Cardio-Einheiten, Krafttraining und Kettlebell-Übungen. Das Schuften lohnt sich: Mit 40 Jahren hat Meis eine straffe Silhouette und ein Sixpack, nach dem sich so manche Zwanzigjährige sehnt.

Auch das Thema Ernährung ist Meis extrem wichtig. Zucker, Pasta und Weißbrot meidet sie an sechs Tagen die Woche, nur an ihrem Cheat Day gönnt sie sich, worauf sie Lust hat. Ihr Körper ist ihr Kapital - und dessen ist sich die Geschäftsfrau durchaus bewusst.

Ein Schicksalsschlag veränderte ihr Leben

Seit einer Brustkrebs-Erkrankung im Jahr 2009 hat sie einen ganz neuen Blick auf das Leben. "Eine potenziell tödliche Krankheit macht dir wieder bewusst, wie dankbar man im Leben für alles sein muss und dass man auch die kleinen Dinge im Leben schätzen muss", reflektierte sie im Interview mit "SHZ". Kurz vor Weihnachten letzten Jahres erklärte sie bei einem Launch-Event ihrer Schuh-Kollektion, ihr einziger Wunsch zum Fest sei "Gesundheit für mich selbst und meine Familie" und "Zeit mit den Menschen zu verbringen, die ich liebe". Ob das auch ihr Credo an ihrem runden Geburtstag ist?

Fashionista ohne Fehltritte

Zur Feier des Meilensteins wird sich die 40-Jährige sicherlich in Schale werfen - schließlich hat sie ein Händchen für Mode und sich über die letzten Jahre zur echten Fashionikone gemausert. Was zeichnet ihren Stil aus? Klare Schnitte und häufig monochrome Looks, beim Thema Abendrobe setzt sie auch gern mal auf Glitzer und tiefe Ausschnitte. Häufig sieht man sie in Luxus-Designs von Valentino, Isabel Marant oder Balmain. Worauf sie außerdem so gut wie nie verzichtet, sind hohe Schuhe.

Auf ihrem Instagram-Account hat Sylvie Meis ihren Fans in ihrer Geburtstagswoche schon sexy Looks präsentiert. Der Hashtag "#40andfabulous", zu Deutsch "40 und fabelhaft", dürfte dabei deutlich machen, wie wohl sie sich derzeit in ihrer Haut fühlt.