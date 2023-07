Von wegen Bikini oder Badeanzug: 2023 ist der Tankini bei vielen die passende Wahl, wenn es um Bademode geht. Was ihn ausmacht und welche Modelle besonders angesagt sind.

Wer sich mit den Bademode-Trends 2023 beschäftigt, stößt auf eine große Auswahl: Bikini, Monokini, Badeanzug oder auch Tankini. Zweifarbig, mit Cut-Outs, Rückenausschnitt, Neckholder, hochgeschnitten und, und, und. Aber eines der Modelle liegt aktuell besonders im Trend: der Tankini. Der Zweiteiler erfreut sich wieder größerer Beliebtheit. Wir erklären, wieso, und haben modische Modelle parat.

Tankini: Was ist das eigentlich?

Ein Tankini ist sozusagen ein Mix aus Badeanzug und Bikini: Er besteht nämlich aus einem Oberteil, das an ein Tanktop erinnert und einer (Bikini-)Hose. Anders als beim Bikini bedeckt das Oberteil aber den Bauch und reicht in der Regel bis zur Hose. Ein Tankini bedeckt den Körper in etwa wie ein Badeanzug, sitzt dabei aber etwas lockerer, weil er eben aus zwei Teilen besteht – und lässt damit auch mehr Spielraum zum Kombinieren. Tankinis gibt es als Neckholder, Bandeau, mit gekreuzten Trägern und anderen Varianten. Außerdem in vielen Schnitten, mit allen erdenklichen Mustern oder Prints. Zudem gibt es auch Oversize-Oberteile oder solche, die etwas ausgestellter sind und mögliche Problemzonen kaschieren können. Und auch wenn sich niemand für seinen oder ihren Körper schämen sollte: Manche mögen es in lockerer Badekleidung lieber –und dann ist ein Tankini genau das Richtige.

Warum liegt der Tankini wieder im Trend?

Der Tankini eröffnet viele unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten: Hose und Top können nach Belieben kombiniert und auch bei Bedarf als Bikini verwendet werden, wenn die Hose wieder mit einem Bikinitop gemixt wird. Zudem bedeckt der Tankini mehr vom Körper, was manche Frauen als angenehmer empfinden; ebenso wie die Möglichkeit, vermeintliche Problemzonen kaschieren zu können. Dabei ist er gemütlicher zu tragen als ein Einteiler, weil er lockerer sitzt. Komfort, Kombination, Auswahl und Bedeckung sind also sicherlich Pluspunkte des Tankini.

Tankini: Drei modische Modelle

Zweifarbiges Modell

Ein Modell, das die Vorteile des Tankini eint, stammt von s.Oliver und kommt mit Bügeln und zwei schlichteren Farben daher. Die Spaghettiträger sind verstellbar, damit ein guter Sitz gewährleistet ist. Der geraffte Bandeau-Look der Cups bildet zudem einen schönen Kontrast zum sonst schlichten Schnitt des Tops. Das Oberteil kann außerdem mit anderen Hosen oder auch Bermudas kombiniert werden.

Mit Print

Affiliate Link LASCANA Tankini-Top Malia, mit lockerem Schnitt Jetzt shoppen 54,99 €

Etwas auffälliger kommt das Tankini-Modell von Lascana daher. Das Top kaschiert mit seiner luftigen Passform kleine Problemzonen am Bauch und im Hüftbereich, durch das Unterbrustgummi formt es zudem mit den integrierten Softcups ein voluminöses Dekolleté. Wer sich mit einem lockeren Top wohler fühlt, liegt mit dieser Variante genau richtig und versprüht absolutes Sommerfeeling.

Der Klassiker

Affiliate Link LASCANA Bügel-Tankini-Top Camilla, mit Farbkontrast Jetzt shoppen 54,99 €

Ganz klassisch ist dagegen die schwarze Tankini-Variante. Schlicht, aber dennoch ein Hingucker und zudem komfortabel und mit vielen Kombinationsmöglichkeiten. Die Wellenkante sorgt für Hingucker-Details, ebenso wie die farblichen Kontraste am Saum und der leichte Ausschnitt.

