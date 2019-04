Taraji P. Henson (48, "Was Männer wollen") legte bei der Premiere ihres neuen Films "Best of Enemies" in New York einen glamourösen Auftritt hin. Ihr bodenlanges, mitternachtsblaues Kleid war mit Strasssteinen besetzt, was die Robe zum Glitzern brachte. Der enganliegende Schnitt und die langen Ärmel verstärkten den Glamour-Faktor. Besonderes Highlight war der tiefe Rückenausschnitt.

Dazu kombinierte die 48-Jährige mehrere große Ringe. Die Fingernägel hatte sie in einem glitzernden, dunklen Bronzeton lackiert. Das Make-up unterstrich ihren glamourösen Auftritt ebenfalls. Ihre ansonsten dunkel geschminkten Augen betonte die Schauspielerin mit einem silber-glänzenden Lidstrich. Auf ihren Lippen trug sie ein dunkles Pink. Ihr kinnlanger Bob umrahmte ihr Gesicht und rundete den Glamour-Look perfekt ab.