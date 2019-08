Am 23. August veröffentlicht Taylor Swift (29) ihr neues Album "Lover". Doch das ist noch lange nicht alles. Wie die Sängerin auf Instagram verkündet hat, hat sie zudem an einer Mode-Kollektion gearbeitet, die von ihrer neuen Musik inspiriert ist. Als Partnerin hat sie sich dafür keine Geringere als die britische Modedesignerin Stella McCartney (47) ins Boot geholt.

Farbenfroh und kitschig

"Es hat so viel Spaß gemacht, sich mit meiner Freundin süße Sachen einfallen zu lassen bzw. an ihnen zu arbeiten", schwärmt Swift zu einem Foto, das sie und McCartney bei der Arbeit zeigt. Das Bild liefert bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die Kollektion "StellaxTaylorSwift": Es wird bunt. Pastellfarben dominieren die Entwürfe. Auch in den Videos zu ihren bisherigen Single-Auskopplungen "ME!" und "You Need to Calm Down" ging es farbenfroh und durchaus kitschig zu.

Erste Fotos hat die Klatschseite "Page Six" der "New York Post" veröffentlicht. Darauf sind weiße Satin-Bomberjacken mit Wolken und einem geflügelten Herz zu sehen, ein T-Shirt mit einem Foto von Swifts neuer Katze Benjamin sowie Langarmshirts. Auch Textzeilen aus den neuen Songs sind auf der Kleidung zu finden. Die Kollektion soll dem Bericht zufolge zunächst vom 23. bis 25. August in einem Pop-up-Shop in New York erhältlich sein.

Die limitierte Kollektion soll neben Konfektionskleidung auch Accessoires umfassen. Zudem steht Stella McCartney für hohe Standards in Sachen Nachhaltigkeit.