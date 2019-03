Thandie Newton (46, "Das Streben nach Glück") unterstützte ihre Tochter Nico Parker (14) vergangenen Donnerstag bei der Premiere von Disneys "Dumbo" in London. Die 14-Jährige spielt in dem Remake eine der Hauptrollen und wirkt schon jetzt wie ein Profi auf dem Red Carpet.

Das glamouröse Mutter-Tochter-Duo meisterte das Blitzlichtgewitter in eleganten Abendroben. Newton trug ein figurbetontes Pailletten-Kleid mit silbernen Details. Ihr Oberteil war vollständig mit Rüschen bedeckt und mit glitzernden Fransen verziert. Parker posierte neben ihrer Mutter in einem mädchenhaften Tüll-Kleid ganz in Rosa. Der One-Shoulder-Schnitt sowie die orangefarbene Überlagerung verwandelten das doch eher schlichte Kleid in einen verspielten Look.

Während die beiden noch von Vater und Ehemann Ol Parker (49) begleitet wurden, kamen Newtons Tochter Ripley (18) und Sohn Booker (5) nicht mit auf die Premiere. In der "Dumbo"-Neuverfilmung spielt Parker Milly Farrier, die Tochter von Colin Farrells (42) Figur Holt Farrier. Das Werk von Regisseur Tim Burton (60) startet hierzulande am 28. März in den Kinos.