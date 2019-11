Die dritte Staffel der hochgelobten Netflix-Serie "The Crown" ist da. Die Serie erzählt das Leben von Queen Elizabeth II. (93) - und neben Skandalen, Tragödien und politischen Machenschaften werden auch in den neuen Folgen wieder die modischen Ausrufezeichen gezeigt, die die Königin setzte. 50 Millionen Pfund (etwa 58 Millionen Euro) soll die Serie laut "The Guardian" pro Staffel kosten. Viel von diesem Geld dürfte in die Garderobe der TV-Queen und ihren engsten Verwandten fließen.

Blassgelb in Wales

Die Hüte der Queen, die in der neuen Staffel von Olivia Colman (45) gespielt wird, sorgen dabei für Aufsehen. So zum Beispiel die leuchtend pinke Kopfbedeckung mit Stoffglocken, die Elizabeth II. 1977 zu ihrem silbernen Thronjubiläum trug. Noch auffälliger war aber der Hut, den die Monarchin 1969 präsentierte, als ihr Sohn Prinz Charles seine offizielle Amtseinführung als "Prince of Wales" feierte.

Elizabeth II. zeigte sich damals in einem gelben Seidenmantel, den sie über einem passenden Kleid von Designer Norman Hartnell trug, und vervollständigte das Ensemble mit einem mit Perlen besetzten Hut, ebenfalls in Blassgelb. Die helmförmige Kopfbedeckung machte dabei einen futuristischen Eindruck. In "The Crown" hat Colman eine exakte Nachbildung auf dem Kopf.