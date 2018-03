Was für ein Wow-Auftritt von Tiffani Thiessen (44, "Dinner at Tiffani's")! Der ehemalige "Beverly Hills 90210"-Star erschien zur Verleihung der "Kids' Choice Awards" im kalifornischen Inglewood in einem rosa Wickelkleid aus zartem Chiffon mit roten Blütenverzierungen. Leichte Volants an den Ärmeln und ein asymmetrischer Saum gaben dem Kleid eine verspielte Note, während der tiefe V-Ausschnitt das Dekolleté der 44-Jährigen in Szene setzte.

Thiessen stimmte ihre Accessoires perfekt auf den roten Blütenprint ab: Sie wählte eine Clutch in derselben Farbe und schicke Riemchenpumps. Roter Nagellack komplettierte ihr glamouröses Styling. Ihre dunkelbraunen Haare trug der US-Star offen und über die rechte Schulter. Beim Make-up legte sie den Fokus auf die Augen und entschied sich für Lidschatten in Brauntönen, brachte aber mit lila Kajal zusätzlich Farbe ins Spiel. Stark betonte Augenbrauen und schwarz getuschte Wimpern rundeten das ausdrucksstarke Augen-Make-up ab.