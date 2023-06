Gesunder Glow mit Skin Cycling: Warum ist der von einer Dermatologin entwickelte TikTok-Trend so gesund für unsere Gesichtshaut?

Unreinheiten und trockene Stellen gehören damit der Vergangenheit an. Der TikTok-Trend Skin Cycling verspricht ebenmäßige Haut bei minimalem Aufwand. Entwickelt wurde der virale Beauty-Hype von der New Yorker Dermatologin Dr. Whitney Bowe. Wir erklären, warum Skin Cycling für unsere Haut so wohltuend ist und wie die Beauty-Routine funktioniert.

Diese Dermatologin steckt hinter dem TikTok-Trend Skin Cycling

Dr. Whitney Bowe wendet die Skin-Cycling-Methode bereits seit mehreren Jahren erfolgreich an und stellt für alle Beauty-Interessierten auf ihrer Webseite zahlreiche Informationen zu der Schönheitsbehandlung zur Verfügung. Skin Cycling beruht auf einer strategischen nächtlichen Hautpflegeroutine.

Die Haut soll sich nachts entspannen können: Laut Bowe ist die Nacht am besten dazu geeignet, um Hautpflege zu betreiben und die natürliche Hautbarriere dabei zu unterstützen, sich vom Alltag zu erholen. Bowe verfolgt mit ihrer Skin-Cycling-Methode einen "Weniger ist mehr"-Ansatz, wie sie selbst sagt. Für sie ist es wichtig, Kosmetik- und Pflegeprodukte strategisch so zu nutzen, dass sie sich gegenseitig ergänzen.

So funktioniert der Vier-Nächte-Zyklus

Dr. Whitney Bowe hat für ihre Skin-Cycling-Methode einen Vier-Nächte-Zyklus entwickelt und gibt unter anderem auf TikTok Tipps für Skin-Cycling-Anfänger. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung lässt sich der viertägige Beauty-Plan ganz einfach zuhause nachmachen.

Erste Nacht: Peeling

Schritt eins des Skin Cycling besteht aus einem Peeling. Dieses hilft dabei, abgestorbene Hautzellen zu entfernen und bereitet die Haut für die kommenden Pflege-Steps vor. Dr. Whitney Bowe empfiehlt an dieser Stelle ausdrücklich chemische Peelings - Produkte mit Alpha- (AHA), Beta- (BHA) oder Polyhydroxysäuren (PHA) erzielen ihrer Meinung nach die besten Resultate. Zudem betont die Dermatologin, dass es wichtig sei, die empfindliche Gesichtshaut nicht zu oft zu peelen, um der Hautbarriere nicht zu schaden.

Zweite Nacht: Retinol

Retinol-Serum ist beim Skin Cycling der Hauptbestandteil an Tag zwei der Pflegeroutine. Das fettlösliche Vitamin hilft der Haut dabei sich zu erneuern und sorgt für glatte, straffe und weiche Haut. Allerdings verträgt sich der Wirkstoff nicht mit säurehaltigen Peelings, was aber dank des Aufbaus der Skin-Cycling-Methode kein Problem ist. Um der Haut dabei zu helfen, sich an Retinol zu gewöhnen, empfiehlt Dr. Bowe, zusätzlich Feuchtigkeitspflege vor und nach dem Retinol-Serum aufzutragen.

Dritte und vierte Nacht: Regeneration

Nacht drei und vier sind beim Skin Cycling der Regeneration der Haut gewidmet. Die Dermatologin rät an dieser Stelle, sich von Peelings und Retinol fernzuhalten und sich stattdessen auf die Pflege des Hautmikrobioms und der Hautbarriere zu kümmern. In den Erholungsnächten ist es besonders wichtig, die Haut mit sehr viel Feuchtigkeit zu versorgen. Produkte mit Hyaluronsäure, Niacinamiden, Ceramiden und Glycerin sind demnach gut für diesen Schritt geeignet. Die abendliche Pflegeroutine an Tag drei und vier könnte beispielsweise so aussehen: Reinigung, Gesichtswasser, Serum, Feuchtigkeitscreme, Gesichtsöl.

In der fünften Nacht kann dann wieder ein neuer Zyklus gestartet werden. Laut Dr. Whitney Bowe sollten sich nach zwei Skin-Cycling-Durchgängen Hautunreinheiten und trockene Stellen im Gesicht deutlich gebessert haben. Über mehrere Wochen angewendet, wirkt die Beauty-Methode demnach deutlich verjüngend und belebend für das Gesicht.