Toni Braxton hat auf Instagram eines ihrer Beauty-Geheimnisse mit ihren Fans geteilt: Sie nutzt einen Vibrator für die Hautpflege.

Sängerin Toni Braxton (52, "Un-Break My Heart") hat in einem Instagram-Clip für die "Vogue" eine ungewöhnliche Beauty-Routine verraten, mit der sie ihr Schönheitsgeheimnis offenbart: Die Musikerin benutzt einen Vibrator für die Gesichtspflege. "Ich benutze ihn nur für mein Gesicht...Versprochen!", witzelt Braxton in der Beschreibung des Clips. Das Gerät habe drei Einstellungen, sie rate aber von Stufe 3 ab, fügt sie hinzu.

Im Video erklärt Braxton, dass sie das Sexspielzeug als "Gesichtskribbler" bezeichne, der ihre Muskeln im Gesicht anrege. Manchmal lege sie ihn vorher in die Tiefkühltruhe, dann habe die Anwendung noch einen besseren Effekt, so die Sängerin. Im Anschluss wendet sie das etwas andere Beauty-Accessoire vor dem Spiegel an und rollt den Vibrator unterhalb ihrer Augen abwechselnd vor und zurück. Ihre Fans zeigen sich in den Kommentaren begeistert von dem Trick und glauben fest an seinen Erfolg - schließlich sieht man der Musikerin ihr Alter keineswegs an.