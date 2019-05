Die Filmfestspiele von Cannes sind noch immer in vollem Gange. Auch das deutsche Model Toni Garrn (26) ließ sich das Spektakel nicht entgehen und präsentierte sich auf dem roten Teppich in einer aufsehenerregenden Robe: Sie trug ein rot-violettes One-Shoulder-Kleid, das alle Blicke auf sich zog. Das mehrlagige Abendkleid von Ralph & Russo besaß zudem eine weiße Schleppe und setzte Garrns Model-Beine durch einen hohen Schlitz hervorragend in Szene.

Die schwarzen Riemchen-High-Heels des Labels Alexandre Birman taten ihr Übriges. Dazu kombinierte die gebürtige Hamburgerin mehrere silberne Ringe und ein großes Paar Ohrringe von Avakian, das mit Amethysten, Diamanten und weißem Emaille besetzt war. Der Rest des Look fiel eher dezent aus: Garrn ließ ihre blonden Haare glatt über die Schultern fallen und benutzte lediglich Bronzer, etwas grauen Lidschatten und nudefarbenen Lippenstift.

Peinlich wurde es zum Glück nicht

Das Model hatte auf dem roten Teppich sichtlich Spaß - es hätte aber leicht auch zu einer etwas peinlichen Situation kommen können. Denn auf dem roten Teppich war auch die vermeintlich neue Flamme von Toni Garrns Ex-Freund Leonardo DiCaprio (44, "Titanic") anwesend. Seit einiger Zeit wird der Hollywood-Star mit dem argentinischen Model Camila Morrone (21) in Verbindung gebracht, die ebenfalls die Premiere des Films "The Best Years of A Life" besuchte. Garrn war zwischen 2013 und 2014 mit dem Schauspieler liiert, während Morrone DiCaprio seit Ende letzten Jahres sehen soll.