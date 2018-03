Da fehlt doch was! Auf ihrem neuesten Bild bei Instagram schaut das Model Toni Garrn (25, "You Are Wanted") zwar gewohnt sexy in die Kamera, erst bei genauerem Hinsehen lassen sich aber ihre beiden Augenbrauen erspähen. Um eine bewusste Styling-Entscheidung handelt es sich bei dem Look aber offensichtlich nicht, wie Garrns Kommentar zu dem Schnappschuss nahelegt.

Das passiert, "wenn sie meine kaum existierenden Augenbrauen bleichen", scherzt das Model mit einem charmanten Seitenhieb gegen die Stylisten. Ihre sorgfältig schmal gezupften Brauen werden so fast unsichtbar und Garrn zu einem Außerirdischen, wie das passende Alien-Emoji andeutet. Bleibt festzuhalten: Augenbrauen vielleicht besser nicht bleichen...