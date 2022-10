Die Wirtschaftsuniversität Bocconi wurde 1902 in Mailand gegründet und zählt heute zu einer der bedeutendsten Universitäten in Europa

von Luisa Brandl Neben dem traditionellen Made in Italy spezialisieren sich heute immer mehr Unternehmer auf Technologie und Nachhaltigkeit. Der Geschäftsführer der Wirtschaftsuniversität Bocconi, Riccardo Taranto, erklärt im Interview den Wandel und wie die Studierenden an der Bocconi darauf vorbereitet werden.

Seit der heutige Geschäftsführer der Mailänder Universität Bocconi, Riccardo Taranto, hier 1981 Betriebswirtschaft studiert hat, hat sich vieles verändert. Bocconi ist heute eine große, internationale Uni auf Platz vier in Europa nach Oxford, Cambridge und der London School of Economics. Bocconi hat 290 Abkommen mit anderen Unis weltweit und bietet mehr als 500 Austauschprogramme und 35 Doppel-Master an. Aufgrund der Internationalität zieht Bocconi renommierte Dozenten aus aller Welt an. Und das Athenäum expandiert weiter. Erst gerade wurde ein viel beachteter neuer Campus eingeweiht.