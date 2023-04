Klassisch, aber auch in schwarzem Leder sind Trenchcoats in diesem Frühling häufig zu finden.

Trenchcoats so weit das Auge reicht Das sind die Favoriten im Frühling 2023

Der All-Time-Favourite aller Übergangsjacken liegt wieder im Trend: der Trenchcoat. Diesen Frühling ist er nicht nur in Beige zu finden.

Er ist und bleibt ein Klassiker, ist aber im Frühling 2023 wieder ein besonders beliebtes It-Piece: der Trenchcoat. Der Übergangsmantel kommt dieses Jahr, auch bei Luxuslabels wie Dior, Burberry oder Herno, oft in anderen Farben, mit Materialmix oder gar in Leder daher. Was jedoch alle Modelle gemeinsam haben: Sie sind zweifellos alltagstauglich.

Klassiker à la Sylvie Meis

Wo man auch hinsieht, der Trenchcoat ist derzeit überall auf den Straßen und in Modeboutiquen zu finden - überwiegend in den verschiedensten Beige- und Brauntönen. Wie gut sich der trendige Mantel im Frühling macht, zeigt unter anderem Sylvie Meis (44) auf ihrem Instagram-Account. Zu ihrem beigen Coat trägt sie eine weiße Cargohose, ein Tweed-Crop-Top, ebenfalls beige Stiefelletten mit hohem Absatz und eine kleine helle Handtasche - ein durch und durch stimmiges Ensemble.

Aber auch in Blau, Rosa, Flieder oder Violett sind die Stücke derzeit zu finden. Besonders extravagant sind mehrfarbige, gemusterte oder bestickte Trenchcoats.

Akzente mit Leder setzen

Mutige Modeliebhaberinnen setzen jetzt aber auch vermehrt auf Mäntel aus Leder und Lack. Modebloggerin Leonie Hanne (34) präsentiert auf Instagram einen stylischen Look aus weiter Marlenehose, weißem Shirt und schwarzem Oversize-Leder-Trenchcoat. Der Vorteil: Die dicken Stoffe wärmen an kalten Tagen etwas besser als das klassische Modell.