Zuletzt galt Retinol als der ultimative Wirkstoff gegen Falten, Pickel und Akne. Doch jetzt revolutioniert ein Anti-Aging-Wirkstoff den Markt, der 20 Mal effektiver sein soll: Tretinoin. Das Derivat soll Falten glätten, die Hautstruktur verbessern und dazu auch noch für ein klares Hautbild sorgen. Wir erläutern, was es mit dem Wundermittel auf sich hat ...

Was ist Tretinoin?

Wie Retinol zählt auch Tretinoin zur Gruppe der Retinoide, ein Sammelbegriff für verschiedene Varianten von Vitamin A. Wie oben schon erwähnt, handelt es sich bei Tretinoin um ein sogenanntes Derivat des Vitamins und wird deshalb auch als Vitamin-A-Säure bezeichnet. Diese gilt wissenschaftlichen Studien zufolge als hautverjüngend, hat eine lindernde Wirkung auf Akne und beugt Pickeln sowie verstopften Poren vor.

Wie wirkt Tretinoin?

Durch die Anwendung der Vitamin-A-Säure Tretinoin soll sich die Hauterneuerung normalisieren. Die bei Akne üblichen Verhornungen werden quasi "abgeschält" und der Talg kann somit wieder besser aus den Poren abfließen. Das Hautbild wird ebenmäßiger und die Poren verfeinert. Des Weiteren verstopfen sie nicht mehr so leicht und Entzündungen, die sich zu Pickeln entwickeln, werden verhindert.

Zudem fördert Tretinoin eine gesunde Zellteilung und stimuliert die körpereigene Bildung von Kollagen und Elastin. Das Ergebnis: Fältchen werden reduziert und die Haut gewinnt an neuer Spannkraft und Elastizität.

Wie wird Tretinoin angewendet?

So viel vorweg: Tretinoin ist nichts für sensible Haut, vor allem zu Beginn der Anwendung kann es zu Irritationen, Rötungen und Trockenheit kommen. Um die Haut an die Vitamin-A-Säure zu gewöhnen, sollte die Konzentration des Wirkstoffes langsam gesteigert werden. Wie auch Retinol darf Tretinoin ausschließlich abends angewendet werden, da es auf Sonnenlicht reagiert und die Haut empfindlicher gegenüber UV-Licht macht. Auch tagsüber sollte man keinesfalls auf Sonnenschutz verzichten.

Wo ist Tretinoin erhältlich?

Hierzulande ist Tretinoin bislang nur in der Apotheke erhältlich, in der Regel muss der Wirkstoff sogar von einem Dermatologen verschrieben werden. Zwar gibt es auch Drogerie-Produkte mit Tretinoin, die Konzentration des eigentlichen Wirkstoffes ist in bei diesen jedoch so gering, dass er kaum Einfluss auf das Hautbild haben dürfte. In den USA ist ein regelrechter Hype um den Beauty-Booster entstanden, entsprechend groß ist das Angebot an Produkten mit Tretinoin. Ein Trend, der schon bald zu uns überschwappen dürfte. Dennoch empfehlen wir immer die Rücksprache mit einem Dermatologen!