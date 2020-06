20:15 Uhr, Das Erste, Wolfsland: Der steinerne Gast

Gemeinsam haben drei Gangster vor mehreren Jahren einen Juwelier überfallen und getötet. Die nun gefundene Leiche ist einer der drei Täter, einen zweiten spüren die Kommissare Delbrück (Yvonne Catterfeld) und Schulz (Götz Schubert) schnell auf. Als sie diesen wenig später erstochen am Ufer der Neiße finden, steht fest, dass sie auch den dritten Flüchtigen aus seinem Versteck gelockt haben. Doch wer ist der dritte Mann, der offensichtlich versucht, seine Spuren zu verwischen und dafür über Leichen geht?

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Wunsch und Wirklichkeit, Heimatdrama

Lena Lorenz (Patricia Aulitzky) betreut ein Paar, das sein erstes Baby unbedingt auf seiner Alm zur Welt bringen will. Doch dann hat Eliana (Jessica Maria Garbe) Blutungen und muss gegen ihren Willen ins Krankenhaus. Auf eigene Faust verlässt Eliana das Krankenhaus wieder. Lena findet heraus, dass sie illegal in Deutschland lebt. Zur gleichen Zeit gerät Lena selbst in ein komplettes Gefühlschaos, denn die engagierte Hebamme stellt fest, dass sie schwanger ist.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Dating-Show

Was passiert, wenn ein Computerspiel-Liebhaber im Elfenkostüm auf eine selbstbewusste Diva trifft? Wie reagiert ein Eigenbrötler in weißem Gewand auf ein flippiges Schlagersternchen? Ganz nach dem Motto "Gegensätze ziehen sich an" treffen sieben Single-Schönheiten und sieben Single-Außenseiter, die sich unterscheiden wie Tag und Nacht, aufeinander. In einer Villa auf Ibiza spielen die gegensätzlichen Typen nicht nur um 50.000 Euro, es steht auch ein Umstyling auf dem Programm.

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007 - Der Hauch des Todes, Action-Thriller

James Bond (Timothy Dalton) hilft dem KGB-General Georgi Koskov (Jeroen Krabbé) bei der Flucht in den Westen und bringt ihn schließlich sicher nach England. Dort übermitteln Koskov dem britischen Geheimdienst als Informant wertvolle Informationen. Als der jedoch scheinbar von seinen Leuten entführt und zurückgeholt wird, stößt Bond bei seinen Ermittlungen auf Unstimmigkeiten in Koskovs Angaben, was ihn letztlich zu kriminellen Waffen- und Opiumgeschäften des KGB führt.

20:15 Uhr, ServusTV, Schräger als Fiktion, Surreale Komödie

Der Alltag des peniblen Steuerbeamten Harold (Will Ferrell) ändert sich schlagartig, als er eines Tages eine Stimme hört. Diese Stimme verfolgt ihn auf Schritt und Tritt, sie kann jede seiner Handlungen vorhersagen. Sogar sein Tod scheint bereits festzustehen. Der Steuerbeamte fühlt sich wie die Hauptfigur in einem Roman, und wendet sich an einen Literaturprofessor. Harold muss unbedingt die Autorin seines Romans finden.