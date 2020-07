20:15 Uhr, ZDF, Von Erholung war nie die Rede, Komödie

Gundula Bundschuh (Andrea Sawatzki) träumt von einem friedlichen Urlaub unter mallorquinischer Sonne, bei der sich vielleicht auch die immer ernster werdenden Probleme mit Ehemann Gerald (Axel Milberg) endlich beheben lassen. Doch da hat sie die Rechnung ohne die skurrile Verwandtschaft gemacht, die auf Einladung ihrer Schwiegermutter Susanne (Judy Winter) ebenfalls nach Mallorca anreist - im Gepäck jede Menge Neurosen, Heimlichkeiten und den ganz alltäglichen Wahnsinn. Was als harmloser Familienurlaub beginnt, entwickelt sich zu einem emotionalen Abenteuer für alle Beteiligten.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Leichte Beute, Krimi

Bei einem Einbruch wird ein pensionierter Richter in seinem Haus mit der eigenen Waffe erschossen. Ein verunglückter Raub mit Todesfolge oder ein kaltblütiger Racheakt? "Frau Commissario" Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und "Capo" Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) halten beides für möglich, denn das Opfer, als "Richter Eisenhart" verschrien, hatte viele Feinde. Nahtlos passt der Fall aber auch in eine Serie von Einbrüchen, bei denen die Alarmanlagen auf rätselhafte Weise versagten.

20:15 Uhr, VOX, How to Be Single, Komödie

Alice (Dakota Johnson) will sich endlich selbst entdecken und trennt sich von ihrem langjährigen Freund. Doch nach den gemeinsamen Jahren muss sie erst wieder lernen, wie es ist, Single zu sein. Frisch in New York ist sie auf der Suche nach neuen Bekanntschaften. Ihre karrieregetriebene Schwester Meg (Leslie Mann) bemerkt derweil, dass ihr ohne Familie etwas fehlt, Kollegin Robin (Rebel Wilson) schleppt jeden Abend einen anderen Mann ab und die hübsche Lucy (Alison Brie) sucht im Netz nach "Mr. Right".

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Dating-Show

Heute streifen die verbliebenen Nerds ihre alten Hüllen ab. Für ihr Style-Upgrade sorgt Designer und Stargast Thomas Rath. Für wen ist der Blick in den Spiegel nach dem Umstyling ein großer Schreck? Und bei wessen Anblick kommen die Beautys gar ins Schwärmen? Anschließend wird es für die Nerds rasant: Sie müssen sich von einem Boot in die Fluten stürzen, um ihre Beautys zu retten. Wer beweist wahren Heldenmut und kämpft sich am schnellsten zu seiner Partnerin durch die Wellen?

22:15 Uhr, VOX, American Ultra, Actionfarce

Der Alltag des peniblen Steuerbeamten Harold (Will Ferrell) ändert sich schlagartig, als er eines Tages eine Stimme hört. Diese Stimme verfolgt ihn auf Schritt und Tritt, sie kann jede seiner Handlungen vorhersagen. Sogar sein Tod scheint bereits festzustehen. Der Steuerbeamte fühlt sich wie die Hauptfigur in einem Roman und wendet sich an einen Literaturprofessor. Harold muss unbedingt die Autorin seines Romans finden.