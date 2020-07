20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Falsches Spiel

Ein neuer Mordfall beschäftigt Sonja Schwarz (Chiara Schoras). Um den gewaltsamen Tod eines Kraftfahrers in einem Marmorwerk aufzuklären, muss sie ihre Arbeit auf dem Weingut wieder einmal vernachlässigen. Ausgerechnet jetzt kann sie sich auch nicht auf das Kripo-Team verlassen: Dort gibt es eine undichte Stelle. Zudem nimmt Sonderermittlerin Carla Pisani (Jeanette Hain) wieder "Capo" Zanchetti (Tobias Oertel) ins Visier, der nachts in illegalen Pokerrunden zockt.

20:15 Uhr, ZDF, Endlich Witwer, Tragikomödie

Georg Weiser (Joachim Król) hat sein ganzes Leben gelernt, Gefühle nicht zu fühlen, die Rechte anderer zu ignorieren und seinem Groll freien Lauf zu lassen. Nach dem Tod seiner Frau flammt zwischen ihm und seinem Sohn Gerd ein alter Streit neu auf. Seine Tochter Susanne will sich dagegen ununterbrochen um ihn kümmern und meint, er brauche eine neue Perspektive. Aber Weiser verweigert sich jeder Neuausrichtung. Bis das Leben dazwischenkommt - in Gestalt seiner neuen Haushaltshilfe Gisela Rückert.

20:15 Uhr, VOX, Pitch Perfect - Die Bühne gehört uns! Musikkomödie

Das A-cappella-Team "Barden Bellas" verliert nach einem katastrophalen Meisterschaftsauftritt fast alle Mitglieder. So nimmt die etwas fülligere Anführerin Aubrey (Anna Camp) notgedrungen eine Reihe von unpopulären und unangepassten Außenseiterinnen ins Team auf. In dem gemischten Haufen ist auch die coole Beca (Anna Kendrick), die eher zufällig in der A-capella-Gesangstruppe landet. Zu ihrer eigenen Überraschung fühlt sie sich zwischen den ganzen verrückten Mädels immer wohler. Und als sie es tatsächlich schafft, die verstaubten Songs der Gruppe mit hippen neuen Beats aufzumotzen, kommt die Truppe so richtig in Schwung.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Dating-Show

Gekämpft. Geküsst. Gestylt. Gesiegt? Nach fünf Wochen Partnerschafts-Intensivkurs kämpfen sich die Paare von "Beauty & The Nerd" im großen Finale an die Spitze. Doch welches Team setzt sich gegenüber der Konkurrenz durch und schnappt sich das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro? Im Endspurt warten die letzten hohen Hürden auf die Paare - es ist noch mal echtes Teamwork gefragt ...

20:15 Uhr, 3Sat, Honigfrauen: Urlaub im Paradies, Drama

Sommer '86: Die Erfurter Schwestern Catrin (Cornelia Gröschel) und Maja (Sonja Gerhardt) halten die Reiseerlaubnis für den Balaton in Händen. Ein Traum von Freiheit, doch schon bald stehen sie unter Beobachtung der Stasi. Um Fluchtversuche von DDR-Bürgern zu unterbinden, betreibt die "Balaton-Brigade" vor Ort Ausspähung in Badehosen. Die jüngere Maja wird magisch angezogen vom Glanz eines Luxushotels für West-Touristen. Das Schicksal hilft und verschafft den beiden nicht nur Eintritt in die "Balaton-Residenz", sondern auch die Bekanntschaft des ungarischen Hotelchefs Tamás (Stipe Erceg).