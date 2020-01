20:15 Uhr, Das Erste, Nur eine Frau, Drama

Aynur (Almila Bagriacik), eine junge deutsche Frau mit türkisch-kurdischen Wurzeln, liebt das Leben und weiß genau, wie sie es leben möchte. Sie entflieht der Gewalt in ihrer Ehe und lässt sich auch von ihren Brüdern und Eltern nicht vorschreiben, was sie zu tun hat. Sie weiß, dass sie sich damit gegen die Traditionen ihrer Familie stellt und sich selbst in Gefahr bringt. Die Beleidigungen und Drohungen ihrer Brüder werden immer ernster, bis es irgendwann zur Katastrophe kommt: Mitten in Berlin wird Aynur von ihrem Bruder Nuri (Rauand Taleb) auf offener Straße erschossen, als sie ihn arglos zur Bushaltestelle begleitet.

20:15 Uhr, ProSieben, Das Ding des Jahres, Gründershow

Eingespieltes Expertenteam: Lea-Sophie Cramer, Lena Gercke, Joko Winterscheidt und Hans-Jürgen Moog sind wieder auf Erfindungssuche. Als "Das Ding des Jahres"-Kompetenzteam nehmen sie 2020 erneut die vorgestellten Erfindungen stellvertretend für die Zuschauer unter die Lupe und geben ihr Urteil ab, bevor das Publikum abstimmt: Welche Erfindung gewinnt das Duell? Welche Erfindung geht ins Finale? Welche Erfindung ist "Das Ding des Jahres" und gewinnt 100.000 Euro?

20:15 Uhr, ZDF, Die verlorene Tochter: Geister, Krimiserie

Der DNA-Test beweist es eindeutig: Die junge Frau ist tatsächlich Isa (Henriette Confurius). Ihr Vater (Christian Berkel) ist erschüttert. In wenigen Tagen hätte er sie für tot erklären lassen. Kann es eine erneute Annäherung geben? Jenny Wolff (Nina Gummich) versucht, durch Fotos und den Besuch der Schule Isas Erinnerungen zu wecken - und ahnt, dass bei ihrem Mann Robert (Robert Wolff) alte Gefühle wach werden. Peter Wolff bekommt von Lore von Gems (Hildegard Schmahl) einen Auftrag: Er soll herausfinden, wo Isa all die Jahre gewesen ist.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelshow

Mit sechs Frauen nimmt der Bachelor an einer Kakaozeremonie teil, bevor er mit nur einer von ihnen in einer mit Schokolade gefüllten Badewanne mehr Zeit verbringt. Eine Bootstour durch eine Lagune genießen weitere sechs Ladys, während eine Dame sich auf ein romantisches Dinner in Sebastians Villa freuen darf. Schicke Abendkleidung, Streichquartett: Die romantische Stimmung lädt dazu ein, den Abend im Pool auf der Dachterrasse ausklingen zu lassen.

20:15 Uhr, Tele 5, The Curse of Sleeping Beauty, Fantasy

Es ist wie im Märchen: Der Maler Thomas (Ethan Peck) erbt von einem unbekannten Onkel ein riesiges Anwesen namens Kaiser Gardens. Einzig den Keller darf er nicht betreten, steht im Testament. Doch Thomas träumt immer wieder von einer schönen Schlafenden in einer unheimlichen Welt. Er betritt den Keller und weckt einen alten Fluch.