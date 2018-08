Tyra Banks (44, "Modelland") zählte einst jahrelang zu den gefragtesten Models weltweit und zieht auch heute noch alle Blicke auf sich. Gekonnt posierte sie am Dienstag vor der Live-Übertragung von "America's Got Talent" auf dem roten Teppich in Kalifornien. Ihr goldenes Abendkleid der US-Marke Stello machte sie zum absoluten Hingucker. Das hochgeschlossene und langärmelige Modell "Forte" im Meerjungfrauen-Stil schmiegte sich eng an die schmale Silhouette der Show-Moderatorin an und verzauberte mit raffinierten Drapierungen auf Taillenhöhe.

Zu ihrem strahlenden Outfit kombinierte die 44-Jährige ebenso glamouröse Accessoires. Unter dem bodenlangen Kleidersaum lugten die Spitzen von funkelnden Gold-Stilettos hervor, an ihrem Finger sowie den Ohren prangten große, auffällige Schmuckstücke. Um dem aufregenden Look gerecht zu werden, machte Banks auch beim Styling keine halben Sachen. Ihre Haare hatte sie zu einer wilden Lockenmähne frisiert, das Make-up überzeugte mit schwarzem Kajal- und Lidstrich sowie goldfarbenem Lidschatten und schimmerndem Lipgloss.