von Christian Hensen In der Krise übernahm Jörg Gerold Bucherer das Steuer seines Familienunternehmens. Heute gilt die Bucherer Gruppe als größter Uhren- und Schmuckhändler der Welt. Nachdem er den Konzern kürzlich verkauft hat, ist der Milliardär nun verstorben.

Mehreren Medienberichten zufolge ist Jörg Gerold Bucherer, ehemaliger Eigentümer der Bucherer Gruppe, am Montagabend im Alter von 87 Jahren verstorben. Die Schweizer Uhrenbranche verliert mit Bucherer ein Urgestein, der das gleichnamige Familienunternehmen seit 1977 in dritter Generation führte.

Im August verkaufte er sein Unternehmen an Rolex

Zuletzt war Jörg Bucherer in die Schlagzeilen geraten, als er sein Unternehmen im August dieses Jahres nach 135 Jahren im Familienbesitz an Rolex verkauft hatte. Es heißt, der Milliardär sei diesen Weg gegangen, weil ihm ein Nachfolger fehlte. Öffentlich äußerte sich Bucherer damals nicht.

Jörg Gerold Bucherer wurde nicht nur in eine Juweliersfamilie geboren, deren Unternehmensgeschichte bis in das Jahr 1888 zurückreicht, sondern war als 20-Jähriger auch ein Praktikant (Stagiaire) von Hans Wilsdorf, dem 1960 verstorbenen Rolex-Gründer.

Die Bucherer Gruppe gilt als größter Uhren- und Schmuckhändler der Welt und beschäftigt nach eigenen Angaben "etwas mehr als 2400 Mitarbeiter". Die Kette ist in Europa an 36 Standorten vertreten, in Paris steht das "weltweit grösste Uhren- und Schmuckgeschäft", so das Unternehmen. 32 weitere Filialen in den USA werden unter dem Namen Tourneau geführt und gehören ebenfalls zum Konzernportfolio.

Jörg Gerold Bucherer übernahm die Geschäfte 1977 im Alter von 41 Jahren von seinem Vater. Zu dieser Zeit war die Branche wegen der sogenannten Quarzkrise stark geschwächt und musste einen Weg aus der finanziellen Notlage finden. Bucherer konzentrierte sich auf die Expansion in die Nachbarländer und hatte damit Erfolg.

Keine Zahlen, keine Informationen

Wie auch Rolex, kommuniziert Bucherer offiziell keine Zahlen. Der jährliche Umsatz des Unternehmens soll in etwa zwischen 1,8 und 2 Milliarden Euro liegen.

Jörg Gerold Bucherer wurde als Alleineigner der Gruppe selbst zum Milliardär. Die "Handelszeitung" taxierte sein Privatvermögen zuletzt auf 2,2 Milliarden Schweizer Franken, umgerechnet rund 2,3 Milliarden Euro. In der Rechnung fehlt allerdings noch die vermutlich gigantische Summe, die Rolex ihm für sein Unternehmen gezahlt hat. Hier liegen die Schätzungen – denn auch das wird nicht kommuniziert – bei rund 4 bis 5 Milliarden Schweizer Franken.

Wie auch Rolex-Gründer Hans Wilsdorf soll Bucherer das Vermögen seiner Stiftung vererbt haben, heißt es. Bucherer galt zeitlebens als äußerst medienscheu und gab nur selten Interviews. Über sein Privatleben ist nur wenig bekannt.

Quellen: NZZ, Focus, Handelszeitung