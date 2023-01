Rund, eckig, schlicht oder pompös: Welche Uhren liegen 2023 im Trend? Folgende sechs Modelle sind nicht nur Hingucker, sondern überzeugen unter anderem auch durch Funktionalität.

Die meisten von uns haben zwar ein Smartphone in der Tasche, mit dem sie die Zeit checken können. Trotzdem gehören bei vielen auch noch Armbanduhren zum Alltagsoutfit. Und die sollten im besten Fall noch mehr können als nur die Uhrzeit anzuzeigen, um sich für die Uhren-Trends 2023 zu empfehlen. Hier kommen sechs Modelle, die nicht nur optische Highlights sind, sondern noch einiges mehr zu bieten haben.

1. Uhren-Trend 2023: Eckige Modelle

Affiliate Link Casio Armbanduhr Retro Dual Jetzt shoppen 54,00 €

Wie auch schon im vergangenen Jahr sind geometrische Formen abseits des runden Klassikers derzeit angesagt. Zu den Uhren-Trends 2023 zählen vor allem eckige Modelle, die ins Auge stechen – sowohl für Männer als auch Frauen. Da die Form bereits ein Highlight ist, braucht es gar nicht viel mehr. Kalender-Funktion, Stoppuhr, Wecker sollten es aber ruhig schon sein, so wie beim Retro-Modell von Casio. Zudem hat die Marke in diesem Jahr Modelle mit Leinen-Bändern designt, die ideal für den Sommer sind.

2. Uhren-Trend 2023: Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist auch in der Modeindustrie angekommen – und sicherlich kein Trend mehr, sondern viel mehr unter Pflicht und Verantwortung zu verorten. Auch bei den Uhren-Trends spiegelt sich das wider und so werden nachhaltigere Modelle immer wichtiger. So wie etwa Holzuhren: Das Modell von Jeddo & Sons besteht etwa größtenteils aus natürlichem FSC-zertifiziertem Holz aus nachhaltigen Wäldern, die verantwortungsbewusst und umweltbewusst bewirtschaftet werden. In Zusammenarbeit mit der "One Tree Planted Foundation" werden zudem zwei Bäume für jede verkaufte Uhr gepflanzt. Ein Statement, das man mit seiner Uhr gern in die Welt hinaus trägt.

3. Uhren-Trend 2023: Farbige Modelle

Mit einer Uhr kann man in seinem Outfit auch ganz gezielt Akzente setzen – etwa mit knalligen Farben wie Gelb oder Rot. Dann wird die Uhr zum effektiven Stilelement, neben ihrer Funktionalität natürlich.

4. Uhren-Trend 2023: Schwarzes Ziffernblatt

Affiliate Link Tommy Hilfiger Multifunktionsuhr »CASUAL, 1791724« Jetzt shoppen 179,00 €

Zum Hingucker und Trend werden Uhren auch durch ein kontrastreiches schwarzes Ziffernblatt, das ebenfalls zum Uhren-Trend 2023 zählt. Es sticht direkt ins Auge und verleiht einer Armbanduhr etwas Lässiges. Vor allem, wenn das Armband in hellen Farben oder Goldtönen daherkommt, wird der Kontrast schön deutlich.

5. Uhren-Trend 2023: Multicolor

Affiliate Link Casio Collection Quarzuhr »MTP-1302PSG-7AVEF« Jetzt shoppen 59,90 €

Die Zeiten, in denen man sich für Silber, Gold oder Roségold entscheiden musste, sind vorbei: Mittlerweile kann man sie alle miteinander kombinieren – auch bei Uhren. Multicolor-Modelle liegen auch 2023 im Trend.

6. Uhren-Trend 2023: Smartwatches

Affiliate Link -21% Samsung Galaxy Watch Active2 Jetzt shoppen 249,99 € 319,00 €

Wenn Sie Stil und Funktionalität gekonnt miteinander kombinieren wollen, kommen Sie um eine schicke Smartwatch nicht herum: Modelle wie die Samsung Galaxy Watch Active2 sind nicht nur im Casual-Look ein schöner Hingucker. Das Modell hat etwa noch Fitnessfunktionen zu bieten, lässt sich mit dem Smartphone verbinden und zeigt natürlich auch Uhrzeit und Datum an. Zudem kann das Armband nach Bedarf gewechselt werden, um es ans Outfit anzupassen. Praktisch und modisch zugleich – so wie es sein sollte.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.