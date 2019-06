Schauspielerin, Musikerin, Influencerin und Eiskunstläuferin - keine Frage, Valentina Pahde (24) hat viele Talente. "Mir wird schnell langweilig und ich habe schon immer mehrere Beschäftigungen gebraucht", verrät sie im Rahmen eines Foto-Shootings für die Sommerkollektion "Love Stories" von H&M.

Mit ihrer Zwillingschwester Cheyenne gehört Valentina momentan zu den erfolgreichsten Zwillingen im TV. Während Valentina in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen ist, gehört Cheyenne zum Cast von "Alles was zählt". Bei Veranstaltungen sind die beiden gerne Mal im Zwillingslook zu sehen, auch wenn beide einen doch sehr unterschiedlichen Modegeschmack haben. "Cheyenne ist gerne ein bisschen sportlicher unterwegs. Sie trägt gerne Sneaker - und ich hohe Schuhe, auch tagsüber", stellt die 24-Jährige klar und gibt im Interview nicht nur Einblicke in ihren Kleiderschrank, sondern auch in ihre Karriere.

Sie sind ein echtes Multitalent - brauchen Sie so viele Herausforderungen?

Valentina Pahde: Ja, mir wird schnell langweilig und ich habe schon immer mehrere Beschäftigungen gebraucht. Ich bin gerne viel unterwegs und liebe positiven Stress, das hält mich fit und auf Zack.

Auch als Designerin konnten Sie schon Erfolge feiern. Wie wichtig ist Mode für Sie?

Pahde: Ich bin ein richtiges Fashion Victim. Ich liebe es, mich schön anzuziehen, Sachen und Styles auszuprobieren und auch gerne mal etwas Verrücktes zu tragen. In meinem Freundeskreis bin ich dafür bekannt, gerne extravagante Sachen zu tragen. Wenn meine Freundinnen in der Stadt sind und etwas Besonderes sehen, schicken Sie mir ein Bild davon und sagen, dass das ein typisches Valentina-Teil ist. Eine ganz besondere Ehre ist es dann natürlich, selbst Sachen zu designen und seine Gedanken zu verwirklichen. Ich würde mich freuen, mal was für H&M designen zu dürfen.

Haben Sie und Ihre Zwillingsschwester Cheyenne einen ähnlichen Modegeschmack?

Pahde: Ja und nein. Es gibt immer wieder Situationen, in denen wir genau dasselbe anziehen, ohne es davor miteinander abgesprochen zu haben. Aber auf der anderen Seite sind unsere Styles total unterschiedlich. Cheyenne ist gerne ein bisschen sportlicher unterwegs, trägt gerne Sneaker - und ich hohe Schuhe, auch tagsüber. Wobei ich sagen muss, diese Sneaker sind schon bequem.

Tauschen Sie gerne mal Ihre Outfits oder gehen Sie sogar manchmal im Partnerlook?

Pahde: Bei Veranstaltungen spielen wir manchmal mit dem Zwillingslook und tragen das Gleiche, aber nicht mehr so oft. Durch zwei verschiedene Styles wollen wir den Leuten nämlich zeigen, dass wir zwei verschiedene Menschen und Charaktere sind. Viele denken oft, weil wir Zwillinge sind, sind wir auch menschlich total gleich, aber das stimmt nicht. Dennoch leben wir den typischen Frauen-Traum, denn ihr Kleiderschrank ist meiner und andersrum. Wir tauschen und teilen alles aus dem Kleiderschrank und können so viele tolle Looks tragen und stylen.

Haben Sie ein Fashion-Vorbild?

Pahde: Jemand Spezielles fällt mir nicht sofort ein, aber ich liebe es, mich auf Reisen inspirieren zu lassen. Ich schaue mir gerne Looks und Stylings ab und bringe dann meine eigene Note mit ins Spiel. Dennoch bin ich ein Riesenfan von Rosie Huntington-Whiteley, sie sieht immer elegant, aber sexy aus.

Der Sommer startet jetzt endlich auch bei uns durch. Was ist in diesem Jahr besonders angesagt?

Pahde: Ich bin und bleibe ein absoluter Leo-Fan. Leoparden-Muster auf Bikinis liebe ich ganz besonders, die kommen nie aus der Mode. Tatsächlich konnte ich coole Strandtaschen und -körbe entdecken, die ich auch sehr gerne mag, weil man viel Platz darin hat, und XXL-Sonnenbrillen sind natürlich auch wieder mit im Rennen. Den Trend dieser kleinen schmalen Sonnenbrillen habe ich nie verstanden.

Was ist Ihr absolutes Must-have im Sommer?

Pahde: Süße Zweiteiler in derselben Farbe oder im selben Muster. Und natürlich Nachhaltigkeit! Gerade bei der H&M Sommerkollektion, die ich shooten durfte, war ich sehr stolz darauf, dass sie aus nachhaltigen Materialien besteht.

Unglaubliche 639.000 Fans folgen Ihnen mittlerweile auf Instagram. Wo holen Sie sich Ihre Mode-Inspirationen?

Pahde: Ich blättere gerne durch Modemagazine und scrolle querbeet durch Instagram. Ich gebe gerne den Hashtag des Ortes bei Instagram ein, an dem ich mich befinde oder an den ich reise, um die neuesten Modetrends abzuchecken.

Wie anstrengend ist es für Sie, Ihren Anhängern permanent etwas bieten zu müssen?

Pahde: Sagen wir mal so, durch meinen Schauspieljob ist es schon schwer, immer neue und aktuelle Bilder zu posten, da ich morgens das Haus verlasse und erst abends nach Hause komme. Ich habe nicht immer die Möglichkeit wie viele andere Influencer, ständig etwas posten zu können, da ich es nicht hauptberuflich mache. Dennoch denke ich, ich mache das ganz gut, da ich super viel positives Feedback von meinen Followern bekomme. Ich versuche, authentisch zu bleiben - und das kommt gut an.

Wie wichtig ist Ihnen der Austausch mit Ihren Fans?

Pahde: Der Austausch ist mir sehr wichtig. Ohne meine Fans und Follower wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Für deren Meinung und Unterstützung bin ich sehr dankbar und versuche, so viele Nachrichten und Fragen zu beantworten, wie es geht.

Wie kommen Sie mit negativem Feedback klar? Nehmen Sie sich fiese Kommentare zu Herzen?

Pahde: Hater gibt es immer! Aber ich habe zum Glück eine starke Community, die es nicht zulässt, dass es Beleidigungen auf meiner Seite gibt. Das finde ich super und ich freue mich, wenn alle zusammenhalten. Wenn jemandem meine Seite nicht gefällt, dann soll er/sie mir einfach entfolgen.

Was würden Sie jungen Leuten raten, die Influencer werden möchten?

Pahde: Sei du selbst und verstelle dich nicht. Das kommt am besten an. Lebe nicht nach einem Farbschema oder Ähnlichem, versuche den Moment festzuhalten.