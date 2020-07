Valentina Sampaio (23) hat eine weitere Sprosse auf der Karriereleiter erklommen. Als erstes Transgender-Model in der Geschichte der Zeitschrift "Sports Illustrated Swimsuit" hat sie es ins Heft geschafft. Als die gebürtige Brasilianerin das Angebot für das Shooting auf Scrub Island in der Karibik erhalten habe, sei sie "von so vielen Glücksgefühlen erfüllt" gewesen, wie sie nun dem US-Magazin "People" erzählte. "Das Gefühl war surreal."

Für die LGBTQ+-Community "ein Schritt nach vorn"

Nicht nur für die 23-Jährige selbst sei das Shooting ein "wichtiger Meilenstein", den sie als "lebensverändernd" bezeichnete. Auch für die LGBTQ+-Community habe ihr Foto in der renommierten US-Zeitschrift viel zu bedeuten. In der Gemeinschaft sei "jeder persönliche Erfolg ein Schritt nach vorn für alle", erklärte die Brasilianerin, die bereits auch als erste Transgender-Schönheit für "Victoria's Secret" modelte.

Bei Instagram teilte Sampaio weitere Gedanken. Dort schrieb sie zu einem Bild, das aus der "Sports Illustrated Swimsuit" stammt: "Transgender zu sein bedeutet in der Regel, vor verschlossenen Herzen und verschlossenem Verstand zu stehen. Wir sind mit Sticheleien, Beleidigungen, ängstlichen Reaktionen und körperlichen Verletzungen konfrontiert, nur weil wir existieren." Mit ihrem Bild in der Zeitschrift sei nun ein Traum "auf so vielen Ebenen wahr geworden".