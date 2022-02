Nicht nur auf das Outfit am Valentinstag kommt es an. Auch das Make-up will sorgfältig ausgewählt sein. Hier ein paar Do's und Don'ts.

Rosen, kleine Geschenke, ein romantisches Dinner: Verliebte zelebrieren den Valentinstag mit kleinen romantischen Gesten. Ein Abendessen im Lieblingsrestaurant - oder in Corona-Zeiten zu Hause - gehört da fast schon zum guten Ton. Das Outfit für einen solch schönen Anlass will perfekt gewählt sein, doch auch der krönende Abschluss - das Make-up - sollte den Liebsten überzeugen.

Vorsicht bei künstlichen Wimpern

Beim Make-up für den Valentinstag gilt der klassische Grundsatz: Weniger ist mehr! Statt deckendes Make-up zu verwenden, sind eine leichte Foundation und zum Abschluss etwas Puder zu empfehlen. Schließlich will man beim Date nicht durch Künstlichkeit, sondern durch seine natürliche Schönheit überzeugen. Gleiches gilt für Rouge auf den Wagen: Der Pinsel, am besten in einen sanften Rosé-Ton getaucht, sollte nur mit Vorsicht auf den Wangenknochen eingesetzt werden.

Der Fokus liegt beim Make-up für den Valentinstag ganz klar auf Augen und Lippen. Mascara sorgt für einen voluminösen Augenaufschlag. Wer sich etwas mehr traut, kann mit Wimpernverlängerungen arbeiten. Aber Achtung: Das kann schnell künstlich wirken. Die Handgriffe zum Ankleben sollte deswegen unbedingt schon vorher geübt werden.

Knalliger Lidstrich?

Wem das zu wenig ist, der kann auf farbigen Lidstrich setzen. Schließlich sind bunte, unkonventionelle Eyeliner in diesem Jahr der Beauty-Trend schlechthin. Bei der Farbwahl gibt es eigentlich keine Regeln. Doch einige Eyeliner passen besser zu einer bestimmten Augenfarbe als andere. Farben wie Marineblau, Grün, Silber und Gold stehen den meisten Menschen, aber bestimmte Töne betonen die Augen noch mehr.

Farbiger Eyeliner für braune Augen kann leuchtende Neontöne und kräftige Primärfarben enthalten. Goldtöne und pfirsichfarbene Rosatöne gehören zu den besten Farben für blaue Augen. Passende Eyeliner-Farben für grüne Augen sind Bronze, Gold, Violett und satte Rot- sowie Pinktöne.

Lippen-Make-up

Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da, sang Cliff Richard (81). Am Valentinstag sollte man sich an diese Textzeilen halten. Wer es nicht ganz so knallig und auffällig mag, wählt einen zurückhaltenden, matten Rosarot-Ton mit leichtem Pink-Stich. Wichtig: Hat Frau sich für einen knalligen Lidstrich entschieden, sollten sich die Lippen in Sachen Farbe zurücknehmen.