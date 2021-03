Anfang Februar unterschrieb Natalia Bryant ihren ersten Modelvertrag. Jetzt hatte sie ihr erstes Shooting. Mama Vanessa zeigt sich stolz.

Vanessa Bryant (38) ist stolz auf ihre Tochter Natalia. Anfang Februar unterzeichnete die 18-Jährige ihren ersten Vertrag mit der Modelagentur IMG Models, bei der auch Stars wie Ashley Graham (33) oder Gigi Hadid (25) unter Vertrag stehen. Jetzt teilte die Witwe der verstorbenen Basketballlegende Kobe Bryant (1978-2020) bei Instagram ein Bild ihrer ältesten Tochter und lobte sie dafür, dass sie ihrer Modelkarriere nachgeht.

"Mein Baby (mit Make-up)", schreibt Vanessa Bryant zu einem Bild, dass ihre Tochter am Set zeigt. "Daddy wäre so glücklich, dass du deine Modelkarriere jetzt verfolgst, wo du 18 bist. Du bist innen und außen wunderschön. Mit und ohne Make-up wunderschön. Wir lieben dich." In ihrer Instagram-Story fügte sie hinzu: "Du hast mein Gesicht geklaut! Mit Daddys Lippen."

Gigi Hadid und Co. gratulieren dem Nachwuchsmodel

Das Nachwuchsmodel hatte ihre ersten Fotoshootings mit Fotograf Mason Poole, der auch schon Stars wie Beyoncé Knowles (39) und Lady Gaga (34) vor seiner Linse hatte. Natalias Mutter ist nicht die Einzige, die sich begeistert zeigt: Über 22.000 Kommentare und knapp 1,6 Millionen Likes hat das Bild in rund 13 Stunden bereits gesammelt.

Darunter auch prominente Unterstützung: Model Gigi Hadid (25) kommentierte das Bild mit "Sooo wunderschön! Stolz!", Schauspielerin Olivia Munn (40) schrieb: "Ich bin besessen. Dieses Gesicht!" Modedesigner Jeff Leatham (49) fügt hinzu: "Ich habe das gerade gesehen und laut 'OH MEIN GOTT' gesagt. So atemberaubend - perfekte Mischung aus Mama und Papa."

IMG Models und Natalia Bryant teilten die Neuigkeiten Anfang Februar via Instagram mit einem Schwarz-Weiß-Foto der 18-Jährigen. Zu ihrem Start in der Modewelt sagte Bryant: "Ich habe mich schon immer für Mode interessiert, seit ich jung war. Ich liebe die Branche und will, seit ich denken kann, Model werden. Ich habe viel zu lernen, aber ich habe das Gefühl, dies ist eine gute Möglichkeit für mich, zu lernen und mich kreativ auszudrücken."