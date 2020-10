Dreharbeiten locken Schauspielerin Vanessa Hudgens in die Straßen New Yorks. Für ausreichend Schutz in Zeiten der Pandemie ist gesorgt.

Mehr ist mehr, denkt sich offenbar Vanessa Hudgens (31). Die Schauspielerin wurde in New York City mit gleich zwei Masken gesichtet. Während ein weißer Mund-/Nasenschutz die untere Hälfte ihres Gesichts bedeckt, sorgt ein Gesichtschild, dessen Befestigung sie um den Hals trägt, für zusätzliche Sicherheit. Mit dem Genuss ihres Getränkes, das sie im To-Go-Becher bei sich trägt, dürfte es in dieser Aufmachung allerdings schwer werden.

Der "High School Musical"-Star dreht zurzeit in New York die neue Netflix-Produktion "Tick, Tick... Boom!". Dabei handelt es sich um eine Adaption des autobiographischen Musicals von Jonathan Larson (1960-1996). Der aufstrebende Theaterkomponist, der in New York City auf die große Karriere hofft, wird von Andrew Garfield (37, "The Amazing Spider.Man") verkörpert.