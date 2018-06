Pinkfarbene Haare und eine Lederjacke der Southside Serpents, so kennt man Vanessa Morgan (26) aus der US-Serie "Riverdale" eigentlich. Doch bei den MTV Movie und TV Awards in Santa Monica, Kalifornien, zeigte die Toni-Topaz-Darstellerin nun eine ganz andere Seite von sich. Sie erschien in einer schillernden, langärmeligen Abendrobe mit verführerischem V-Ausschnitt und hohem Beinschlitz. Das bodenlange Pailletten-Dress in sinnlichem Rot schmiegte sich in angedeuteter Wickeloptik eng an den Körper der 26-Jährigen an und ließ sie im Blitzlicht der Fotografen regelrecht strahlen.

Unterstützt wurde der Glamour-Look von aufregenden Riemchen-Sandaletten in Gold. Diese liefen schlangenartig um die schmalen Fesseln der Schauspielerin und sorgten somit für einen weiteren Hingucker. Passend dazu kombinierte Morgan zahlreiche Goldringe sowie auffälligen Ohrschmuck in grafischen Formen. Extravagant fiel auch das Make-up der 26-Jährigen aus: Ihre Augen hatte sie rundherum mit rotem Lidschatten betont, während dunkle, lange Wimpern einen perfekten Augenaufschlag garantierten. Ihre langen Haare fielen ihr glatt über die rechte Schulter.