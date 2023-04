Immer mehr Menschen legen Wert auf Einfachheit und Natürlichkeit und lassen sich von dem Trend "Vanilla Girl" inspirieren. Klingt erstmal unproblematisch, gäbe es nicht auch jede Menge Kritik daran. Was dahinter steckt und wie der Look für jede:n etwas sein kann, zeigt der stern.

Auf TikTok, Instagram & Co. gibt es immer wieder neue Trends und Lifestyle-Konzepte, die von jungen Menschen auf der ganzen Welt aufgegriffen werden. Einer der Trends ist der sogenannte "Vanilla Girl". Er steht für Einfachheit, Natürlichkeit und Unkompliziertheit. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Trend und warum kritisieren ihn so viele?

Im Kern geht es bei dem "Vanilla Girl"-Trend um eine Rückbesinnung auf das Wesentliche. Frauen, die sich diesem Trend anschließen, wollen ein einfaches und unkompliziertes Leben führen, das geprägt ist von Natürlichkeit und Minimalismus. Dabei geht es nicht nur um die äußere Erscheinung, sondern auch um die innere Haltung. Die "Vanilla Girls" wollen sich im Grunde nicht von den Erwartungen anderer beeinflussen lassen, sondern ihre Persönlichkeit und Individualität zum Ausdruck bringen.

"Vanilla Girl"-Trend: Weniger ist mehr

Doch nicht nur das Äußere wird von den "Vanilla Girls" beachtet, auch ein gesunder Lebensstil ist ein wichtiger Bestandteil des Trends. Hier geht es um eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und Entspannung. Die "Vanilla Girls" achten darauf, ihrem Körper und Geist Gutes zu tun und leben nach dem Motto: Weniger ist mehr.

So toll dieser Trend auch klingen mag, Kritik gibt es jede Menge. In verschiedenen Medienberichten ist die Rede von einem auffallend langweiligen TikTok-Trend, der einige Frauen ausschließt. Denn tatsächlich sind die sogenannten "Vanilla Girls" oft makellose, blonde, schlanke Frauen. Sie haben keine Hautunreinheiten, sind meist weiß und nicht mehrgewichtig. Genaueres zur Kritik können Sie hier nachlesen. Der stern findet aber, die Farbe Beige und ein gesunder Lifestyle steht jedem und jeder und sollte und darf niemanden ausschließen. Also zeigen wir, mit welchen Kleidungsstücken Sie den Trend für sich erobern können – egal mit welcher Hautfarbe und Figur.

So funktioniert der "Vanilla Girl"-Trend

Im Bereich Mode zeichnet sich der Trend durch eine Vorliebe für einfache, klassische Kleidungsstücke aus. Vor allem gedeckte Töne wie Weiß, Beige, Braun, Grau und Schwarz passen gut. Dabei werden auch gerne verschiedene Farbtöne miteinander kombiniert, um einen harmonischen und natürlichen Look zu erzielen. Ein weiteres wichtiges Element des "Vanilla Girl"-Trends ist die Accessoire-Wahl. Hierbei werden meist schlichte und zeitlose Stücke bevorzugt, wie z.B. eine kleine Umhängetasche aus Leder oder ein Paar minimalistische Ohrringe. Auch der Schmuck sollte zurückhaltend sein.

So schminken sich "Vanilla Girls"

Im Beauty-Bereich sind natürliches Make-up und gepflegte, aber natürliche Haare typisch für den "Vanilla Girl"-Trend. Hier geht es nicht darum, ein auffälliges oder extravagantes Aussehen zu haben, sondern vielmehr um eine gesunde und strahlende Erscheinung. Die typische Schminkroutine eines "Vanilla Girls" besteht aus wenigen Produkten. Die Basis bildet eine Feuchtigkeitscreme und ein Sonnenschutz. Um das natürliche Aussehen zu betonen, werden nur zum Beispiel ein Concealer, um kleine Unreinheiten abzudecken, und ein Lippenbalsam für einen dezenten Farbakzent. Generell dominieren beim Schminken hauteigene Töne und Pastellfarben, die das natürliche Aussehen der Haut unterstützen.

Das ist der Lifestyle eines "Vanilla Girls"

Im Bereich Lifestyle geht es darum, ein einfaches und glückliches Leben zu führen. Dazu gehören zum Beispiel Aktivitäten wie Yoga, Meditation, gesunde Ernährung, Reisen und die Pflege sozialer Beziehungen. Zum Beispiel neigen Frauen, die diesen Trend praktizieren, dazu, sich auf eine gesunde Ernährung zu konzentrieren und viel Zeit im Freien zu verbringen, um körperlich fit zu bleiben und den Geist zu beruhigen. Sie legen auch Wert auf Naturkosmetik und setzen auf Nachhaltigkeit.

Wer sich also von all den vermeintlich makellosen Frauen nicht abschrecken lässt und zeigen will, dass Beige jedem und jeder stehen kann, liegt mit dieser Meinung sowieso vollkommen richtig und wird in dem Look glänzen. Entscheidend ist am Ende nämlich nicht, was auf irgendeiner Social-Media-Plattform trendet, sondern einzig und allein, ob man sich selbst darin wohlfühlt und sich selbst Gutes tut. Und um das zu tun, muss man sich nicht in eine Schublade stecken lassen oder sich einem Perfektionsdruck hingeben. "Vanilla Girl" hin oder her: Natürlichkeit und ein gesunder Lifestyle sind genau richtig für jede:n, egal wie man diesen Lifestyle am Ende nennt.

Quelle: "Zeit"

