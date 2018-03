Groß, klein oder mittel: Was im Sommer 2017 schon Trend war, beehrt uns auch im kommenden Frühjahr 2018 wieder. Das Vichy-Karo - oder auch Gingham-Muster - bekommt eine zweite Comeback-Chance in den Kleiderschränken der Modeliebhaberinnen. Was letztes Jahr die karierten Off-Shoulder-Blusen waren sind in diesem Jahr die High-Waist-Stoffhosen und die Volant-Midi-Röcke.

Neu ist das Vichy-Karo als Modetrend nicht. Das Muster hat sogar einen aufregenden Wandel durchgemacht. Der Gingham-Print fand nämlich einst ausschließlich im Haushalt Verwendung - von der Serviette bis zur Tischdecke. Kleinkariert galt als spießig. Doch zum Modeerfolg verhalf dem Muster niemand Geringeres als Modeikone und Sexsymbol Brigitte Bardot. Zur Hochzeit mit Filmproduzent und Schauspieler Jacques Charrier trug sie im Jahr 1959 ein rosafarbenes, kariertes Baumwollkleid. Und plötzlich war das Vichy-Karo salonfähig...

So wirkt der Vichy-Trend topmodern!

Besonders angesagt sind im Moment karierte Blazer! Eine wunderbare Gelegenheit das Vichy-Karo zum Einsatz kommen zu lassen. Um das ganze frühlingshafter zu gestalten, lohnt es sich in eine Jacke in hellen Pastellfarben zu investieren, z.B. mit rosa-weißem Muster. Das passt besonders gut zu einer weißen Jeans oder Stoffhose.

Wie oben bereits erwähnt spielen in diesem Jahr in Kombination mit dem Gingham-Trend Volants eine große Rolle. Röcke in jeglicher Form - in Midi-Länge, in Wickeloptik, als Minirock - sind 2018 besonders angesagt, wenn sie kariert daherkommen. Ein schlichtes weißes Shirt dazu, mehr braucht es gar nicht für einen perfekten Look.