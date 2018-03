Woher nimmt Designerin Victoria Beckham (43) nur ihre Inspiration? Manchmal offenbar direkt aus dem schnöden Alltag. Zumindest fühlten sich einige Fans an einen Haushaltsgegenstand erinnert, als das Ex-Spice-Girl am Mittwoch in Paris ein Outfit aus ihrer eigenen Herbst-Kollektion 2018 trug.

Zu einem knöchellangen Rock mit Karomuster in Weiß, Burgunderrot und Flieder trug sie die passende Bluse mit hochaufgeschlossenem Kragen und Ballonärmeln, dazu Lederstiefel und eine Henkeltasche. Doch eben jenes Schottenkaro, in das Beckham sich von Kopf bis Fuß gehüllt hatte, sorgte bei so manchem Beobachter für Stirnrunzeln. Die "Daily Mail" fühlte sich an eine handelsübliche Wäschetasche erinnert. Für andere mutet das gemusterte Outfit wie ein umfunktionierter Pyjama an.

Für wiederum andere zementiert die Farbkombination und der ungewöhnliche Schnitt des Outfits nur weiterhin Beckhams Status als Fashion-Vorbild. Kombiniert mit der XXL-Sonnenbrille, der sportlichen Armbanduhr in Silber und einer klassischen Hochsteckfrisur war der Look für viele von spielerischer und - dem Schottenkaro sei Dank - klassischer Eleganz.