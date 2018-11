Die "Victoria's Secret"-Show 2018 steht unmittelbar bevor. Am 8. November soll die sexy Dessous-Show in New York City aufgezeichnet werden. Im US-Fernsehen wird sie dann am 2. Dezember bei ABC zu sehen sein. Doch das Highlight steht bereits fest: Die Modemarke hat den "2018 Dream Angels Fantasy Bra" enthüllt.

Alle Details zu dem wertvollen BH

Den diesjährigen Fantasy Bra hat Atelier Swarovski exklusiv angefertigt, wie Victoria's Secret bekanntgegeben hat. Die raffinierte Kreation ist in Silber gehalten und mit über 2.100 Diamanten geschmückt. Der Fantasy Bra umfasst über 71 Karat. Die sexy Körperkette besteht aus Topas und der birnenförmige Diamant in der Mitte hat 2,03 Karat. Es hat 930 Stunden gedauert, um den BH zu erstellen. Er hat einen Wert in Höhe von einer Million Dollar (umgerechnet ca. 877.000 Euro).

Eine günstige Variante mit Swarovski-Kristallen im Wert von 250 Dollar (ca. 219 Euro) können Kunden ab 29. November kaufen.

Auf dem Laufsteg in New York wird dem schwedischen "Victoria's Secret"-Engel Elsa Hosk (29) die Ehre zuteil, das edle Teil zu tragen. Ein erstes Foto von der blonden Schönheit mit der ausgefallenen BH-Kreation gibt es auch auf Instagram zu bestaunen.