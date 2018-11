In New York hat das Unterwäsche-Label Victoria's Secret seinen Eine-Millionen-Dollar-BH vorgestellt. Und das Model Elsa Hosk soll das Teilchen Anfang Dezember über den Laufsteg tragen: "Das bedeutet mir so viel. Die ganze harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Also es ist wahrscheinlich einer der ikonenhaftesten BHs, der je gemacht wurde. Und wenn man ihn anzieht, fühlt man sich toll, und denkt, das ist mein Moment meine Zeit zu strahlen. Ich bin einfach dankbar." Der Büstenhalter wurde vom Atelier Swarovski entworfen, den über 2000 glitzernde Steinchen zieren. Über 900 Arbeitsstunden stecken in dem BH.