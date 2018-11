Groß sind die Fußstapfen, in die das 23-jährige Model Lorena Rae tritt. Sie folgt unter anderem Claudia Schiffer (48), Heidi Klum (45) und Toni Garrn (26) als deutscher "Victoria's Secret"-Engel auf den himmlischen Laufsteg.

Claudia Schiffer betrat 1997 die "Victoria's Secret"-Bühne - und kaum einer erinnert sich daran, dabei war ihr Auftritt absolut denkwürdig. Die Muse von Modezar Karl Lagerfeld lief zum ersten Mal mit dem diamantbestückten "Fantasy Bra" über den Catwalk. Damals kostete der berühmte Büstenhalter schlappe eine Million Dollar - so "billig" war er nie wieder und Flügel gab es damals auch noch keine! Beflügelt ging es dann aber mit einem anderen deutschen Model weiter.

Heidi Klum schrieb "Victoria's Secret"-Geschichte

Was wäre eine "Victoria's Secret"-Show ohne Heidi Klum? Ihr erster Fantasy Bra lag schon bei stolzen 12,5 Millionen Dollar. Von 1999 bis 2010 war sie immer wieder dabei und 2002 sogar Chefin der dortigen Modeltruppe. Dass sie nach 13 Jahren die Flügel ablegte, kam aber nicht wirklich überraschend. Der "New York Post" sagte sie 2010: "Alle guten Dinge müssen mal ein Ende haben" - und einen Anfang wohl auch. Denn die Geschäftsfrau hatte allerhand Projekte wie die Castingshow "Germany's next Topmodel" oder die US-Talentshow "America's Got Talent" am Laufen.

Auch Antonia "Toni" Garrn schwebte im siebten Dessous-Himmel. Nachdem Heidi Klum "Victoria's Secret" den Rücken kehrte, lief Garrn im November 2011 zum ersten Mal in New York mit. 2018 feiert die Ex-Freundin von Leonardo DiCaprio (43) ihr Comeback in der Show. Dort trifft sie nun auf Lorena Rae, ihres Zeichens Engel-Debütantin und einstiger DiCaprio-Flirt.

Lorena Rae verkündete ihre Teilnahme an der weltberühmten Show im September auf Instagram: "Ich strahle von einem Ohr zum anderen und könnte nicht glücklicher sein, dass ich in diesem Jahr bei der 'Victoria's Secret'-Show mitlaufen darf. Ich bin absolut überwältigt und muss mich alle fünf Minuten kneifen!" Rae, die eigentlich Rape mit Nachnamen heißt, stammt aus Dieburg bei Bremen, zog aber Anfang 2017 nach New York, um als Model durchzustarten. Schon im letzten Jahr hatte sie sich bei "Victoria's Secret" beworben, wurde aber aussortiert.