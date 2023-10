Victoria Swarovski liebt es, neue Trends zu entdecken. "Mode war schon immer eine große Leidenschaft", erklärt sie im Fashion-Interview.

"Ich liebe es, Highstreet Brands mit Designer Key-Pieces, wie Taschen und Schuhen zu mixen", verrät Victoria Swarovski (30) im Interview. Die "Let's Dance"-Moderatorin ist erneut das Kampagnengesicht für die diesjährige Herbst/Winter-Kollektion von Lascana. "Mode war schon immer eine große Leidenschaft von mir", schwärmt die 30-Jährige und verrät ihren perfekten Fashionlook.

Sie sind ein echtes Allround-Talent: Moderatorin, Sängerin, Model und Designerin - in welchem Bereich fühlen Sie sich am wohlsten?

Victoria Swarovski: Ich liebe es, immer wieder neue Dinge auszuprobieren und auch mal ins kalte Wasser zu springen. Momentan macht mir das Moderieren am meisten Spaß. Auf der Bühne zu stehen und Menschen zu unterhalten, war schon in jungen Jahren mein größter Traum. Ich kann es schon gar nicht mehr abwarten, dass die neue Staffel "Let's Dance" startet. Meine siebte als Moderatorin, es ist aber immer noch eine ganz besondere Zeit. Musik zu machen, ist auch weiterhin eine große Leidenschaft von mir. Leider fehlt es mir an der Zeit, ins Studio zu gehen und zu schreiben. Mein Terminkalender ist super voll und lässt dies leider nicht allzu oft zu.

Als Model präsentieren Sie aktuell die diesjährige Herbst-/Winter-Kollektion von Lascana. Wie wichtig ist Mode für Sie?

Swarovski: Mode war schon immer eine große Leidenschaft von mir und ist mir dementsprechend wichtig. Bei mir hat jedes Outfit Hand und Fuß, so komplett wahllos kombinieren würde ich nie. Ich verfolge auch regelmäßig die Shows in Paris und Mailand und liebe es, neue Trends auszuprobieren, wobei ich aber nicht jeden mitmachen würde. Manchmal ist es schon verrückt, was sich die Designer da jede Saison neu ausdenken, nur um aufzufallen. Ich denke, man sollte irgendwann seinen Stil gefunden haben und nicht mehr alles mitmachen.

Anfang Oktober sorgte die Fashion Week in Paris wieder für jede Menge Highlights. Würden Sie gerne auch mal den Laufsteg erobern?

Swarovski: Ein bisschen Laufsteg-Luft konnte ich ja bereits vor einem Jahr auf der großen Modenschau von Lascana auf einem Fashion Boat während der Berliner Fashion Week schnuppern. Ich durfte ein für mich extra designtes Kleid in Lila und Schwarz tragen und habe jeden Augenblick genossen. Das hat wirklich großen Spaß gemacht und war bestimmt nicht das letzte Mal. Ein großer Traum wäre es, einmal selbst eine Kollektion zu entwerfen und diese dann auf einem großen Runway zu präsentieren. Modeln an sich macht mir sehr viel Spaß. Ich liebe es, Fotos und Videos zu machen - sei es für Magazine oder als Testimonial.

Über 540.000 Fans folgen Ihnen mittlerweile auf Instagram. Für viele sind Sie ein Mode-Vorbild. Wo holen Sie sich Inspirationen für Ihren Style?

Swarovski: Ganz unterschiedlich - ich liebe es, Highstreet Brands mit Designer Key-Pieces, wie Taschen und Schuhen zu mixen. Man muss nicht immer von Kopf bis Fuß Designer Brands tragen. Ich finde, der perfekte Fashionlook ist der, in dem man sich einfach wohl und selbstbewusst fühlt.

Welche Fashion-Trends sind im Herbst und Winter besonders angesagt?

Swarovski: Knitwear liegt in dieser Saison auch wieder absolut im Trend, große Schals und vielseitige Mäntel, die sich zu verschiedenen Outfits kombinieren lassen. Und dann sind Kleider, Röcke oder Jacken aus Tweed und Bouclé auch wieder total angesagt. Die Styles lassen sich sowohl mit Turnschuhen für den Tag als auch mit hohen Schuhen für den Abend perfekt kombinieren und sorgen immer für einen stilvollen Look.

Was tragen Sie in den kalten Monaten am liebsten?

Swarovski: Ich bin ja Tirolerin, bei uns wird's im Winter richtig kalt. Da heißt es natürlich warm einpacken. Eine dicke Daunenjacke, die über den Po geht, ein Schal, Mütze und Handschuhe, sind das mindeste. Moonboots sind auch immer gut. Die sind richtig warm. Gerade an den Füßen sollte man nicht frieren.

Wie schaffen wir es nicht nur warm eingepackt, sondern auch gut gestylt auszusehen?

Swarovski: Das kommt erstmal auf den Anlass an. Zum Skifahren muss es in erster Linie funktional sein. Auf einem Event im Schnee würde ich, wie sonst auch, mein Outfit durch die richtige Tasche, Schmuck und andere Accessoires, wie eine Sonnenbrille abrunden.

Welche Pläne haben Sie sich noch für den Rest des Jahres gemacht?

Swarovski: Anfang Dezember moderiere ich gemeinsam mit Thomas Gottschalk die RTL-Show "Disney 100 - Die große Jubiläumsshow". Außerdem werde ich bei der Formel 1 das Finale in Abu Dhabi verfolgen.