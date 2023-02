Kajal erst auftragen und dann wieder abwaschen? Was soll das bringen? Ein TikTok-Trend zeigt, wie Abschminken für vollere Wimpern sorgt.

Bei Events und auf Social Media begeistern Promis wie Sängerin Selena Gomez (30) mit vollen Wimpern. Dahinter steht oft das Know-how von Make-up-Artists und Stylisten. Doch dank Social Media werden im Netz immer mehr Beauty-Tricks gezeigt, die wirklich einfach umzusetzen sind und am Ende für einen echten Wow-Effekt sorgen. Wie zum Beispiel der "No-Make-up-Eyeliner".

Volle Wimpern durch Abschminken?

Eine Situation, die vielen im Badezimmer bekannt sein dürfte: Der Eyeliner wurde aus Versehen mal wieder viel zu dick aufgetragen, man schminkt alles grob wieder ab und stellt plötzlich fest, dass die Wimpern durch den letzten Rest Kajal viel voller aussehen. Genau diesen Effekt macht sich ein neuer Make-up-Trend zunutze, der in den sozialen Medien TikTok und Instagram unter Beauty-Begeisterten viral geht.

Eyeliner ohne Aufwand

Eine der ersten, die in einem TikTok-Video von diesem neuen Eyeliner-Hack erzählt hat, ist die Beauty-Influencerin Steph Hui. Ihr Video über den "No-Make-up-Eyeliner" hat fast drei Millionen Aufrufe auf TikTok und inzwischen zahlreiche Nachahmer gefunden, die die Schminktechnik der Anfang Zwanzigjährigen ebenfalls ausprobiert haben. Was wohl die meisten an dem Beauty-Trick begeistert, ist, dass er wirklich mit wenig Aufwand umzusetzen ist und am Ende für ein rundum gelungenes Augen-Make-up sorgt.

Wie funktioniert der "No-Make-up-Eyeliner"?

Im Prinzip funktioniert der Eyeliner-Hack genau wie oben beschrieben. In ihrem TikTok-Video zeigt die Influencerin, wie sie rund um ihre Augen unordentlich und dick Kajal aufträgt. Anschließend geht sie dazu über, ihr Gesicht mit Wasser zu reinigen und den Eyeliner mit Make-up-Entferner wieder abzuschminken. Am Ende bleibt nur wenig von dem Produkt oben und unten im Wimpernkranz zurück, was laut Steph für einen "natürlichen Eyeliner-Effekt" sorgt.

Um den Effekt voll und ganz auszunutzen und um ihre Augen vollständig in Szene zu setzen, fährt sie fort, ihr Gesicht mit einer leichten Foundation zu schminken. Das sorgt für einen ebenmäßigen Teint. Zum Abschluss rundet sie den Look mit etwas schwarzer Mascara ab. Das Fazit: Der "No-Make-up-Eyeliner" hebt durch natürliche Schönheit hervor und lässt das Make-up an sich in den Hintergrund treten.