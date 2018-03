Das französische Traditionsmodehaus Louis Vuitton hat ein neues Gesicht. Wie unter anderem die "New York Times" berichtet, wurde Virgil Abloh (*1980) zum neuen Designer der Männermodeline der Marke ernannt. Abloh war lange Zeit als Kreativdirektor für Kanye West tätig, außerdem ist er der Gründer des in Mailand ansässigen Modelabels Off-White. Nun wird er seine Kreativität in eines der traditionsreichsten Modehäuser Europas stecken.

"Ich bin begeistert", sagte der US-Amerikaner in einem Statement. Wegen des neuen Jobs plane er mit seiner Familie nach Paris zu ziehen. "Diese Gelegenheit, ein neues Kapitel bezüglich Design und Luxus bei einer Marke aufzuschlagen, die den Höhepunkt von Luxus darstellt, war in meinen kühnsten Träumen immer mein Ziel. Und einer jüngeren Generation zeigen zu können, dass es nicht nur den einen Weg gibt, in solche Positionen zu gelangen, verköpert einen fantastischen, modernen Geist, mit dem ich nun starten darf."

Auf Instagram bestätigte Virigl Abloh die freudigen Neuigkeiten mit einem schlichten Foto, auf dem lediglich eine Kofferbox zu sehen ist, die mit dem ikonischen Muster der Marke und unübersehbar mit den Louis-Vuitton-Initialen in Gold verziert ist.

Die Promis gratulieren

Gratuliert wurde ihm zu seinem neuen Job unter anderem von Model Bella Hadid (21). Sie postete auf ihrem Instagram-Kanal ein gemeinsames Foto, das sie mit stolzen Glückwünschen kommentierte: "Virgil für Louis V! Du verdienst das auf jede Weise! Ich bin so stolz auf dich! Hier siehst du eine lustige Collage, die ich gebastelt habe! Glückwunsch, Kumpel!!!! Mehr Wein! Mehr Geschichte!"

Model-Kollegin Hailey Baldwin (21) tat es Hadid gleich und gratulierte ebenfalls in dem sozialen Netzwerk mit einem gemeinsamen Foto. "Creative Director Virgil Abloh, herzlichen Glückwunsch zu diesem großen Moment, niemand verdient es mehr!", postete sie.