Während meines Studiums habe ich in einem Concept Store gejobbt. So nennt man Inhaber-geführte Läden, die schöne Stücke aus Mode, Interior und anderen Bereichen verkaufen. Und eigentlich hat es mir Spaß gemacht die Kunden zu beraten, sie glücklich und zufrieden mit einem neuen Lieblingsteil nach Hause gehen zu sehen. Aber eine Sache konnte ich während dieser Zeit nicht mit mir vereinbaren: den Verkauf von Fell. Meine damalige Chefin liebte Jacken mit fellbesetzten Kapuzen, Westen aus Kaninchenfell und Anhänger mit Fuchshaar daran. Ich hasste sie. Ich mochte sie nicht einmal anfassen, geschweige denn sie den Kunden verkaufen. Meine damalige Chefin machte das dagegen mit aller Selbstverständlichkeit: "In der Steinzeit war das die einzige Möglichkeit sich warm zu halten. Und auch heute noch gibt es nichts Besseres."

Gut, in der Steinzeit hüllte man sich vielleicht in Tierfelle. Aber Überraschung: Wir leben nicht mehr in der Steinzeit. Und haben ja nun wirklich andere Möglichkeiten, um uns warm zu halten. Und wenn es um die Optik geht: Auch da haben wir uns entwickelt und es gibt Kunstfelle, die man optisch von echten kaum mehr unterscheiden kann. Zum Glück haben das die großen Modehäuser auch verstanden und größtenteils echtes Fell aus ihren Kollektionen verbannt. Zuletzt Chanel, das auf die Verwendung von exotischen Fellen in Zukunft verzichten wird.

Wie geht man mit Vintage-Pelz um?

Das Umdenken in der Mode ist zu spüren: Es gibt kaum mehr neue Produktionen von Teilen mit Pelz. Notwendig. Gut und richtig. Aber es bleiben immer noch offene Fragen: Was macht man mit den Teilen, die schon da sind? Vintage-Felle, die man vererbt bekommt? Eben mit den Dingen, die noch im Umlauf sind? Wegschmeißen? Tragen? Bei letzterem haben viele heutzutage Skrupel. Es gibt schließlich genügend Fell-Gegner, die einen nicht nur mit bösen Blicken strafen, wenn man Jacken aus echtem Fell trägt. Dass man angepöbelt oder beleidigt wird, damit muss man rechnen. Und wie fühlt es sich nach den jahrelangen Diskussionen um die umstrittenen Teile an, sich öffentlich in ein totes Tier zu hüllen? Ich habe mich ja schon beim Verkauf dieser Teile schlecht gefühlt, wie muss es dann erst beim Tragen sein? Ist es also klar, dass man solche Teile weghängt? Oder gar wegschmeißt?

Alfredo Pauly verkauft seit über 30 Jahren Pelze und hat eine klare Meinung dazu: "Vom ökologischen Standpunkt her gibt es nichts Besseres als Pelz. So ein Mantel hält 100 bis 150 Jahre. Irgendwann zersetzt er sich selbst, aber solange kann man ihn tragen und braucht ihn nicht zu entsorgen. Überlegen Sie mal, wie viele Mäntel aus Kunststoff, Nylon und Co. Sie sich in dieser Zeit kaufen und entsorgen." Er findet es nicht kritisch Vintage-Felle zu tragen: "Ich war es auch, der den Leuten die Gewissensbisse genommen hat, wenn es darum ging, die Pelze in der Öffentlichkeit zu tragen. Denn viele Leute essen doch auch Huhn, Schwein und andere Nutztiere mit einer Selbstverständlichkeit. Und wenn man gezüchtete Tiere essen kann, warum kann man sie dann nicht auch tragen?" Er habe sich dagegen schon immer stark von anderen Fellen distanziert: "Ich verkaufe nur Felle von Zuchttieren, nicht von Katzen oder Wild!" Second-Hand-Pelze zu kaufen und zu tragen, sei also umweltfreundlicher als sich einen neuen Mantel aus welchem Stoff auch immer zu kaufen, findet er.

Der Tierschutzbund findet: "Das Tragen von Vintage-Pelz führt dazu, Pelz weiter salonfähig zu machen"

Anders sieht das Lea Schmitz vom Tierschutzbund: "Richtig ist natürlich, dass Vintage-Pelze schon vorhanden sind und kein weiteres Tier für ihre Produktion sterben muss. Aber auch hier führt das Tragen natürlich dazu, Pelz weiter salonfähig zu machen." Sie findet: "Klar muss sein: Jedes Modeunternehmen, das weiterhin Pelzprodukte verkauft, unterstützt eine Industrie, die für den Tod von Millionen von Tieren verantwortlich ist, welche auf brutale Weise gehalten und getötet werden – und das für ein überflüssiges Luxusprodukt."

Sind Kunstfelle eine Alternative zu echtem Pelz?

Seit einiger Zeit verkauft Alfredo Pauly aber auch Kunstpelz, "B-Pelz", wie er es nennt. "Ich kann wunderbar damit leben, dass es diese Art der Mode nun gibt", findet er. Es komme ganz auf den Geschmack des Verbrauchers an. Und einen Kunstpelz zu tragen, fühlt sich sicherlich besser an als echtes Fell, denn man weiß ja, dass es sich nicht um das Fell eines toten Tieres handelt. Aber oft sehen die Jacken so echt aus, dass man immer noch böse Blicke erntet. Das sei aber heutzutage weniger geworden als früher, findet Pauly. Er sei aber auch gegen echtes Fell, wenn es aus Qualzuchten stammt: "Das erkennt man oft daran, dass das Fell zerpflückt aussieht, nicht mehr so glatt und glänzend ist." Davon müsse man dringend Abstand nehmen.

Lea Schmitz findet Kunstfelle immer noch besser als echte, gibt aber zu bedenken: "Gut gemachter Kunstpelz ist heute von echtem Fell für den Laien kaum zu unterscheiden. Für Kunstfell muss zwar kein Tier leiden und sterben, dennoch sorgt auch Kunstfell dafür, ähnlich wie Vintage-Pelz, dass der Eindruck erweckt werden kann, dass es absolut okay ist, Fell zu tragen. Zudem ist es leider so, dass auch echter Pelz häufig als Kunstfell deklariert wird. Der Grund: Felle bestimmter Tierarten sind je nach Herkunft (z. B. das Fell des Marderhundes aus chinesischen Farmen) billiger oder zumindest genauso billig zu bekommen wie Kunstfell." Es könne auch vorkommen, dass einzelne echte Tierhaare in Kunstfell mit eingewoben werden. "Daher rät der Deutsche Tierschutzbund keine Kleidungsstücke und Accessoires zu erwerben, an denen sich Fellbesatz findet. So können Tierfreunde ganz sicher gehen, kein echtes Tierfell zu kaufen", sagt Schmitz.

Was darf man denn nun tragen?

Ein Artikel, der 2012 von einer internationalen Organisation für Pelzindustrie, der International Fur Trade Federation, in Auftrag gegeben wurde, besagt, dass Kunstpelz den Planeten sogar stärker negativ beeinflusse als echter Pelz, da zur Produktion mehr nicht erneuerbare Energie benötigt werde. Eine umweltorientierte Forschungsagentur mit Sitz in den Niederlanden erklärt dagegen, dass Nerzfell die Umwelt stärker negativ beeinflusse als Kunstfell, vor allem in Bezug auf Emissionen. Andere Experten sagen, dass beide Varianten kritisch gesehen werden müssen. Eine klare Richtlinie gibt es also nicht. Ob man nun also die Vintage-Pelze seiner Vorfahren tragen möchte oder nicht, ist reine Geschmacks- und Gewissenssache. Und am einfachsten ist es wohl, sich in etwas zu hüllen, das bestenfalls überhaupt nicht nach Fell aussieht.





Verwendete Quellen: "Vogue" / "Fur Europe" / "CE Delft"