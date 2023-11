An den bevorstehenden Feiertagen werfen wir uns gern mal in ein schickes Weihnachtsoutfit. Der stern gibt Inspirationen

Die festliche Jahreszeit steht vor der Tür und mit ihr kommen die Einladungen zu Weihnachtsfeiern, Dinners und & Co.. Gute Gründe, sich in Schale zu werfen und mit einem schicken Weihnachtsoutfit zu glänzen. So kreieren Sie den festlichen Look – oder einen zum Schmunzeln.

Nicht nur der Duft von Zimt und Tannennadeln rücken in den Fokus der Weihnachtsvorfreude, sondern auch die alljährliche Frage: Was ziehe ich bei Mutti und den Verwandten an? Denn wir wollen uns doch nicht von all den mühevoll verpackten Geschenken die Show stehlen lassen. Der persönliche Festtagslook hat mindestens genau so viel Aufmerksamkeit verdient. Warum das Outfit auch skurril sein darf, zeigt der stern.

Skurriler Trend – aber garantiert ein Hingucker

Kätzchen fliegen auf Pizzastücken durch das Weltall, ein Dinosaurier spuckt grelle Blitze hinter einem Weihnachtsbaum, zwei Wölfe stehen mit geschlossenen Augen und ausgebreiteten Armen hintereinander, so wie es einst Leonardo DiCaprio und Kate Winslet im Film "Titanic" taten. Was nach vollkommen absurden Bildern klingt, sind Motive für Weihnachtspullover. Der skurrile Trend nennt sich „Ugly Christmas Sweater“. Wenn Sie für schmunzelnde Gesichter beim Weihnachtsschmaus sorgen wollen, sind Sie mit einem schrulligen Pullover garantiert gut aufgestellt. Zudem lässt er sich einfach zu Jeans, Leggings, Anzughose & Co. kombinieren. Wenn Sie es lieber stilvoll und klassisch mögen, gibt es im Folgenden konventionellere Tipps.

Weihnachtsoutfit: So zaubern Sie den traditionellen Look

Weihnachten ruft nach traditionellen Farben wie Rot, Grün und Gold. Ein klassisches Outfit in diesen Tönen schreit förmlich: "Ich bin ein Weihnachtsoutfit". Wenn Sie jedoch nach etwas Außergewöhnlichem suchen, experimentieren Sie mit knalligen Farbkombinationen oder metallischen Akzente. Ein Klassiker unter den Weihnachtsoutfits ist das Paillettenkleid. Aber auch Hosen und Oberteile im Funkellook passen gut zum weihnachtlichen Flair.

Weihnachtsoutfit: Kleider in eleganten Stoffen

Ein festliches Kleid kann je nach Anlass – wie zum Beispiel bei einer schicken Firmenfeier – die richtige Wahl sein. Wählen Sie ein Modell, das zu Ihrer Figur passt und gleichzeitig bequem ist. Ein knielanges Cocktailkleid oder ein bodenlanges Abendkleid mit einer gefütterten Strumpfhose eignet sich bei winterlichen Temperaturen gut. Ein Kleid aus Samtstoffen, Seide und Spitze verleiht dem Look eine elegante Note.

Accessoires: Glanz und Glamour

Die richtigen Accessoires können ein schlichtes Outfit in einen festlichen Hingucker verwandeln. Wählen Sie funkelnde Ohrringe, eine auffällige Halskette oder ein mit Strass besetztes Armband, um den Look das gewisse Etwas zu verleihen. Eine Clutch eignet sich gut als Handtaschen-Ersatz und ist nicht so sperrig.

Schuhe: Bequem und schick

Wählen Sie Schuhe, die nicht nur gut aussehen, sondern auch bequem und für eventuelle Tanzrunden geeignet sind. Pumps, Stiefeletten oder elegante Flats runden ein schickes Outfit ab. Die Farbe sollte zum Rest des Outfits passen. Und auch Sneaker eignen sich in der richtigen Kombination für schicke Anlässe. Die einst verpönten Treter haben sich mittlerweile zu echten Alleskönnern gemausert.

Für die Herren: Klassisch oder modern

Männer haben die Wahl zwischen einem klassischen Anzug und einer Kombination aus Hemd und Hose. Festliche Farben wie Dunkelblau, Tannengrün oder Bordeauxrot sind dabei besonders beliebt. Ein stilvoller Krawatten- oder Fliegenknoten rundet den Look ab. Die Kleidung sollte nicht zu eng sitzen und genügend Bewegungsfreiheit bieten, denn bekanntlich wird an den Feiertagen ordentlich geschlemmt.

Ob klassisch in Rot und Grün oder modern mit unkonventionellen Motiven (wir erinnern uns: blitzspeiender Dinosaurier hinter einem Weihnachtsbaum) – es gibt etliche Möglichkeiten, um den gut verpackten Geschenken die Show zu stehlen. Mit den richtigen Accessoires, einer angebrachten Kleiderwahl und einem Funken Glamour werden Sie zum Mittelpunkt auf jeder Weihnachtsfeier.

