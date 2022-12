Während die vergangenen Jahre auch wegen der Corona-Pandemie modisch eher im Zeichen der Gemütlichkeit standen, darf es dieses Jahr an den Feiertagen ruhig eleganter zugehen: Das sind die Weihnachtsoutfit-Trends 2022.

An Weihnachten geht es vielen darum, gemütliche Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen – auch aus modischer Sicht. Wer also am liebsten zum bequemen Ugly Christmas Sweater greift oder sich in kuschelige Looks hüllt, liegt damit genau richtig. Wer darüber hinaus aber auch im Trend liegen möchte, kann sich hiermit an unseren Weihnachtsoutfit-Ideen für 2022 bedienen.

Weihnachtsoutfit Trend 2022: Frauen

Bei den Frauen heißt es in diesem Jahr vor allem: Elegant darf es sein. Während die vergangenen Weihnachtsfeiern auch wegen der Corona-Pandemie meist im kleineren Kreis in gemütlichen Looks stattgefunden haben, dürfen die diesjährigen Feiertagslooks wieder schicker werden. Dabei greifen Sie am besten zu folgenden Weihnachtsoutfit-Trends 2022:

Etuikleid

Besonders toll an diesem Trend: Das Etuikleid, das sich prima als Weihnachtsoutfit 2022 eignet, ist ein echter Allrounder und kann auch nach den Feiertagen im Alltag gestylt werden. Während der Feiertage macht es sich beispielsweise in Kombination mit einem Blazer zum gemütlichen Essen gut oder mit Pumps und Schmuck zum Ausgehen. Dabei darf es ruhig auch farbenfroher werden: Grün oder Rot wirken traditionell besonders weihnachtlich, da sie an den Tannenbaum erinnern. Etwas lockerer wirkt der Look, wenn Sie unter dem Kleid noch eine Bluse tragen.

Hosenanzug

Ebenfalls ein Garant für ein schickes Outfit ist der Hosenanzug, der ebenfalls als Weihnachtsoutfit-Trend 2022 gilt. Er ist zeitlos und kann prima später fürs Büro gestylt werden. An Weihnachten macht er sich in helleren Farben sehr gut, etwa in Nude-Tönen, Rot oder auch einem hellen Grau. Eine schlichte Bluse oder ein Top passen gut zum Hosenanzug. Wer es schlichter mag, kombiniert schicke Sneaker, wer es besonders elegant mag, greift zu Sandaletten, Pumps oder Stiefeletten.

Bluse

Und weil die Weihnachtsoutfit-Trends 2022 ganz im Zeichen der Klassiker stehen, darf dieses Piece natürlich nicht fehlen: die Bluse. Sie kann entweder im klassischen Weiß getragen werden oder mit raffinierten Metallic-, Pailletten- oder Glitzer-Details, um noch festlicher zu wirken. Sie ist besonders kombinationsfreudig und kann etwa mit Rock-Strumpfhosen-Kombination oder auch einer schicken Hose getragen werden. Geknotet macht sie sich auch über einem schlichten, eng anliegenden Kleid gut. Und auch hier gilt: Farben wie Grün oder Rot oder auch Silber- oder Goldtöne wirken ganz besonders festlich, ebenso Materialien wie beispielsweise Seide oder Satin.

Weihnachtsoutfit Trend 2022: Männer

Bei den Männern verhält es sich ähnlich: Auch sie dürfen sich aus den eleganteren Klassikern bedienen, wenn sie 2022 mit ihrem Weihnachtsoutfit im Trend liegen möchten. Dazu zählen etwa diese Key-Pieces.

Hemd

Mann macht 2022 nichts falsch, wenn er an den Feiertagen zu einem schicken Hemd greift. Es kann beispielsweise in Dunkelrot oder Dunkelgrün daherkommen und mit einer schwarzen Anzughose kombiniert werden. Das wirkt direkt festlich. Zudem kann das Hemd später natürlich wieder prima Teil des Alltagslooks werden, wenn es etwa mit einer lässigen Jeans und Sneakern gemixt wird. Wer es besonders elegant mag, darf natürlich auch zum Sakko oder gar Anzug greifen.

Strickpullover

Dieser Weihnachtsoutfit-Trend 2022 büßt weder an Klassik noch an Gemütlichkeit ein: Denn auch Strickpullover kleiden Mann an Weihnachten gut. Hier gilt, ähnlich wie bei den Hemden: In Kombination mit einer dunklen Anzughose oder Stoffhose macht sich ein heller Strickpullover besonders gut und sieht immer elegant aus. Schwarze oder braune Boots, schicke Sneaker oder wahlweise Anzugschuhe runden den schicken Weihnachtslook ab.

