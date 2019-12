So weiß sich viele den Winter auch wünschen, beim Outfit sucht man die Sommerfarbe oft vergeblich. Stattdessen dominieren dunkle Töne wie Khaki und Bordeaux oder Marineblau den Kleiderschrank. Dabei muss das gar nicht sein. Denn richtig kombiniert, macht Weiß nicht blass, sondern sorgt für einen lockeren und frischen Look.

Mehr Leichtigkeit durch Akzente

Wer sich vom Komplett-Look in Weiß eingeschüchtert fühlt, kann es machen wie Influencerin Xenia Adonts: Sie setzt bei ihrem Outfit zwar auf viel Weiß, fängt den wuchtigen All-Over-Look aber mit leichten Akzenten in Karamell ab, so etwa bei den Jackentaschen und den Schuhen. Alternativ kann man auch auf ein weißes Teil setzen und drumherum stylen. Der Vorteil: Alle Farben lassen sich mühelos dazu kombinieren.

Zum naturweißen Mohair-Pullover passt eine bordeauxfarbene Lederleggings perfekt: ein legeres Freizeit-Outfit. Fürs Büro empfiehlt sich eine champagnerfarbene Bluse zum schwarzen Pencilskirt und wintertauglichen Ankle Boots. Die kann Frau im Büro dann gegen die schicken High Heels tauschen.

Der (Farb-)Ton macht die Musik

Blütenreines Weiß kann auf fahler Haut tatsächlich unvorteilhaft aussehen. Doch glücklicherweise gibt es zahlreiche Nuancen, auf die man in diesem Fall zurückgreifen kann, wie zum Beispiel Elfenbein, Eierschale oder Wollweiß. Und auch auf die Stoffart kommt es an. Aus Wolle und Seide wirken weiße Stoffe von Natur aus warm und schmeicheln so dem Teint. Wer auf einen All-White-Look von Kopf bis Fuß setzt, sollte auf jeden Fall mixen, um für Abwechslung im Outfit zu sorgen.

Zu neutralen Farben kombinieren

Weiß muss man nicht zwangsweise mit knalligen Tönen kombinieren. Als Style-Partner eignen sich auch Grau oder Schwarz. Für alle, die den Sommer in ihrem Outfit vermissen, sind Pastellfarben genau das Richtige. Zu einer weißen Hose lässt sich ein mintfarbener Wollmantel gut kombinieren. Goldschmuck sorgt für eine Extraportion Glamour. Ein Tipp: Bei monochromatischen Looks immer einheitlich bleiben. Zum weißen Centerpiece wie einem Kleid bleiben also die Schuhe und Accessoires wie Tasche, Schal und Co. entweder alle schwarz, grau oder nude.

Ein sommerliches Make-up schummelt braun

Mit Bronzing-Pudern ist es in Sekundenschnelle möglich, im Winter einen sonnengeküssten Teint herbeizuzaubern. Blasse Typen können, wenn sie weiße Kleidung tragen, aber auch mit dem richtigen Lippenstift für einen erfrischenden Farbtupfer sorgen. Kühle Hauttypen entscheiden sich am besten für fruchtige Kirschtöne oder ein leuchtendes Fuchsia, bei warmen Hauttypen kommen orangestichige Lippenstifte besonders gut zur Geltung.