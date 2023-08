Weiße Sneaker liegen auch 2023 im Trend. Aber welche Modelle sind derzeit besonders angesagt? Wir haben die aktuellen Trends für Männer und Frauen.

Sie kamen und kommen nicht aus der Mode: Weiße Sneaker zählen auch 2023 zu den Schuh-Trends. Wir verraten, welche Modelle derzeit angesagt sind – sowohl für Männer als auch für Frauen.

1. Weiße-Sneaker-Trend 2023: Nachhaltigkeit

Mehr als ein "Trend" in Sachen weiße Sneaker ist 2023 das Thema Nachhaltigkeit. Es ist und wird immer wichtiger, nachhaltig zu denken und in Mode zu investieren, deren Herstellung Ressourcen schont und die zudem hohe Qualität bietet, um lange zu halten. Wenn es an nachhaltige Sneaker geht, kommen beispielsweise Modelle wie die von Komrads infrage, die vegan sind und aus recycelten Materialen bestehen, zudem wird kein Abfall bei der Herstellung produziert.

2. Weiße-Sneaker-Trend 2023: Minimalistisches Design

Während es in den vergangenen Jahren gar nicht auffällig genug sein konnte, darf es in diesem Jahr ruhig etwas dezenter zugehen. Cleane, minimalistische weiße Sneaker liegen im Trend. Soll heißen: Plateau-Sohlen, Farben oder auffällige Schnitte sind hier bereits zu viel. Schnürbänder, Sohle und Obermaterial sollten alle in Weiß gehalten sein. Dieser Trend ist natürlich ideal zum Kombinieren – und macht sich auch in der Capsule Wardrobe sehr gut. Er verleiht dazu jedem Look ein wenig Coolness und Bodenständigkeit.

3. Weiße-Sneaker-Trend 2023: Retro-Modelle

Und es geht klassisch weiter: Denn auch Retro-Modelle werden uns durch das Jahr 2023 begleiten. Die klassischen Sneaker-Marken setzen in diesem Jahr auf Vintage-Vibes und erinnern bewusst an alte Zeiten oder lassen ehemalige Klassiker neu aufleben. Wer noch alte Modelle im Schuhschrank hat, kann sie getrost wieder hervorkramen.

4. Weiße-Sneaker-Trend 2023: Performance-Sneaker

Die weiße-Sneaker-Trends 2023 warten aber auch mit athletischen Modellen auf. Performance-Modelle, die mit einem sportlichen Look und funktionale Materialien aufwarten, sind besonders angesagt. Diese auffälligeren Modelle eignen sich auch toll als Stilbruch-Element, gerade im Sommer, also etwa zum Kleid oder Rock. Bei Männern können sie auch spannend zum Business-Look gestylt werden, ebenso natürlich auch zum lässigen Casual-Outfit aus Jeans und Shirt oder Hemd.

5. Weiße-Sneaker-Trend 2023: High-Top-Modelle

Wer es etwas aufregender haben möchte, kann die Weiße-Sneaker-Trends 2023 ein wenig upgraden und zu dezenten Highlights greifen, etwa durch ein wenig Farbe. Aber auch High-Top-Modelle sind angesagt und sorgen für einen stärkeren Hingucker-Effekt.

Weiße Sneaker: Weitere Tipps zum Tragen

Bei weißen Sneakern ist die Reinigung und Pflege natürlich besonders wichtig. Hier lesen Sie, wie Sie weiße Sneaker reinigen.

An kälteren Tagen können Sie zu Sohlenwärmern Schuhdeo

