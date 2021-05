Will Smith hat in der Corona-Pandemie offenbar ein paar Pfunde zugelegt.

Will Smith Er ist in "schlechtester Form meines Lebens"

Auch Will Smith hat offenbar mit den Corona-Kilos zu kämpfen: Auf Instagram zeigt er ein ehrliches Foto seines Körpers.

Will Smith (52) hat seinen Fans mit einem scherzhaften Post auf Instagram "die Wahrheit" enthüllt: "Ich bin in der schlechtesten Form meines Lebens", erklärt der Schauspieler. Das dazugehörige Foto zeigt Smith in einer Trainingsjacke, Boxershorts und Hausschuhen. Die Jacke trägt er offen, darunter ist ein kleines Bäuchlein zu sehen. Seine Fans bescheren ihm einen wahren Lovestorm unter dem Post: Will Smith sammelte dafür in wenigen Stunden über 4,6 Millionen Likes und fast 64.000 Kommentare ein.

"Sind wir das nicht alle nach dieser Pandemie?", fragt ein Fan unter dem Beitrag und erhält mit über 2.500 Likes selbst viel Zuspruch. "Du bist Will Smith! Du kannst in jeder Form sein", lautet ein weiterer Kommentar. "Lass dir die Wahrheit sagen. Du bist 52. Du siehst großartig aus", schreibt ein anderer Instagram-Nutzer. "Du warst dein ganzes Leben in Form. Genieße den Papa-Körper mit Stolz!", lautet der Vorschlag eines weiteren Users. Schlagzeuger Questlove (50) geht sogar so weit zu schreiben: "Dies ist der tollste Post in der Geschichte der sozialen Medien."