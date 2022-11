Metallic-Nuancen lassen unser inneres Disco-Girl zum Vorschein kommen. Die Stars zeigen, wie man den Trend im Winter 2022 in Szene setzt.

Egal ob Pailletten oder Metallic-Mesh: Hauptsache es glitzert! Trudeln in dieser Winter-Saison Einladungen zu Partys ins Haus, müssen wir nicht lange überlegen, was wir am besten anziehen. Metallic-Nuancen peppen im Winter 2022 unsere Garderobe auf. Damit ist man bereit für jede Tanzfläche. Die modebewussten Stars haben den Look natürlich bereits längst für sich entdeckt.

Metallic von Kopf bis Fuß

Unser innerliches Disco-Girl freut sich: Endlich können wir uns fühlen wie Superstar Beyoncé (41). Die Sängerin zeigte sich bei einer Party im Rahmen der Pariser Fashion Week von Kopf bis Fuß in einem aufregenden Metallic-Look. Zu einer silbernen Schlaghose kombinierte sie ein Wasserfall-Top aus Metallic-Mesh, einen silberglänzenden Blazer sowie ein Kopftuch in Metallic-Optik.

In einem komplett anderen Metallic-Look, aber nicht weniger glamourös, nahm Nicole Richie (41) an den diesjährigen MTV Movie Awards teil. Die Schauspielerin präsentierte sich in einer Kombination aus glitzerndem Mini-Rock und einem bauchfreien Turtleneck-Oberteil in Silber und Gold.

Zurückhaltung bei Haar und Make-up

Um den Metallic-Look gekonnt in Szene zu setzen, empfiehlt es sich beim restlichen Styling elegante Zurückhaltung zu üben. Nicole Richie macht es bei ihrem Look vor. Zum extravaganten Outfit hat sie ihre Haare zu einem strengen Dutt nach hinten gebunden. Schlichte Ohrstecker sowie ein dezentes Make-up in Gold- und Rosé-Tönen komplettieren das Styling.

Metallic im Alltag

Um den Modetrend mitzumachen, muss man sich natürlich nicht sofort von Kopf bis Fuß in Metallic-Nuancen kleiden. Auch ein Mix an Materialien lässt sich durch ein Metallic-Piece zu einem hochwertigen Outfit gestalten. Eine Kombination aus Strick und Metallic zeugt von hohem Trendbewusst sein. Ebenso angesagt ist der Mix vom Metallic-Nuancen mit einem Kleidungsstück in Lederoptik. Wie schön diese Kombination sein kann, zeigt uns die italienische Fashion-Bloggerin Chiara Ferragni (35) auf ihrem Instagram-Profil. Wer dazu einen Wollmantel im Oversize-Schnitt und einen XL-Shopper trägt, hat den Metallic-Trend bestens in Szene gesetzt.