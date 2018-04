Die neue Wohnung ist endlich eingerichtet, doch irgendwie will sich die Gemütlichkeit im Wohnzimmer trotz schicker Möbel nicht so richtig einstellen? Das könnte daran liegen, dass sich von Anfang an der eine oder andere Einrichtungsfehler eingeschlichen hat. Mit diesen Tipps lässt sich das schnell ändern!

Fehler Nummer eins: Zu viele Materialien

Vor dem Möbelkauf sollte klar sein, in welchem Stil das Zimmer eingerichtet werden soll. Mag man es eher kuschelig und verspielt, steht man auf den harten Industrial-Look oder soll es doch lieber ein cleaner, moderner Stil mit klaren Linien und wenig Farbe sein? Nach diesen Kriterien sollten auch die Möbel ausgewählt werden. Dabei sollte man darauf achten, dass sich ein Material als Grundlage immer wiederholt - beispielsweise an der Lampe, den Füßen des Sofas und den Beinen des Tisches oder den Sofakissen und dem Teppich. Wer zu viele Materialien mixt, sorgt für Unruhe und das Zimmer wirkt wild zusammengewürfelt.

Fehler Nummer zwei: Zu viele Farben

Ähnlich wie bei den Materialien sind auch klar strukturierte Farbkombinationen wichtig. Wer bei der Einrichtung mehr als drei Farben verwendet, läuft Gefahr, das Zimmer unruhig und chaotisch wirken zu lassen. Das kann sogar unterbewusst Stress auslösen! Für das Wohnzimmer bieten sich besonders helle Farben oder gedeckte Töne wie Beige oder Grau an. Denn so lassen sich die meisten Möbel miteinander kombinieren. Wer auf Farbe nicht verzichten möchte, sollte besser auf knallige Kissen statt ein grelles Sofa setzen.

Fehler Nummer drei: Der falsche Teppich

Erst ein schöner Teppich verleiht dem Raum Wohnlichkeit - er ist ein absolutes Must-have! Doch beim Kauf ist einiges zu beachten. Es gilt: Auf die Größe kommt es an! Ist das Zimmer klein, sollte auch der Teppich entsprechend klein gewählt werden. Bedeckt er nämlich fast den gesamten Boden und lässt nur kleine Streifen frei, wirkt er erdrückend. Im Gegenzug heißt das: Große Zimmer brauchen große Teppiche, sonst gehen sie in der Weite des Raumes verloren. Während Langflorteppiche kuschelig, aber auch schnell unordentlich wirken, sorgen glatte, einfarbige Teppiche für einen cleanen Look.

Fehler Nummer vier: Falsche Beleuchtung

Im Wohnzimmer kann es nie hell genug sein. Doch aufgepasst! Das heißt nicht, dass die Decke voller heller Strahler hängen soll. Dort reicht eine Lampe mit warmem weißem Licht. Eine zu helle Beleuchtung lässt das Zimmer schnell wie eine Zahnarztpraxis wirken. Eine Extra-Portion Gemütlichkeit und Helligkeit schaffen Stehlampen und dezente, indirekte Beleuchtungen - etwa hinter Regalen oder in Raumecken.

Fehler Nummer fünf: Chaos an den Wänden

Um dem Raum eine persönliche Note zu verleihen, setzen viele Menschen beim Einrichten des Wohnzimmers auf Bilder. Ob Familienfotos oder Werke des Lieblings-Künstlers - Fotografien, Poster oder gerahmte Drucke sorgen für Leben an der kahlen Wand. Wichtig ist es aber, die Bilder zum Beispiel in einheitlichen Rahmen aufzuhängen oder farblich ähnlich zu gestalten. Besonders harmonisch wirkt es, wenn die Bilder eng geordnet und in Gruppen angebracht sind und nicht wahllos im Raum verteilt wurden.