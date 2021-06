Die Jogginghose hat sich in der Pandemie gegen andere Hosen durchgesetzt. Doch wird sie bleiben? Und welche Hosenarten sind diese Saison noch gefragt? Im Mode-Podcast "WOW!" verrät Journalistin Annette Weber passende Styling-Tricks.

© Privat WOW! Der Mode-Podcast von stern und Gala Die lässigsten neuen Jeans, das angesagteste Must-have und der neueste Gossip direkt aus der Front Row. Marcus Luft, Fashion Director von stern und Gala, kennt alle Trends aus der Fashionwelt und stellt diese in "WOW!", dem ersten Mode-Podcast vor. In jeder Folge begrüßt er Designer:innen, Stylist:innen, Branchenkenner:innen oder Modeunternehmer:innen und spricht mit ihnen über DAS Thema der Woche.

Hosen sind in dieser Saison gefragter denn je. Viele Fashionistas tragen sie jetzt sogar lieber als Röcke. Welche Form ist aber für welchen Anlass die richtige? Annette Weber, Journalistin und Influencerin, setzt auf "eine schmale Stifthose, die man perfekt im Büro und zum Sundowner anziehen kann." So bleibt man elegant und lässig – alles in einem Look.

Die Jogginghose bleibt

Bei "WOW!", dem Mode-Podcast von stern und Gala, erzählt Weber, warum sie nicht an den Erfolg von zu weiten Hosen glaubt und nach dem Pandemie-Jahr fest davon überzeugt ist, dass Jogginghosen bleiben werden. "Wir haben uns einfach zu sehr an das Gemütliche gewöhnt", so Weber. Außerdem gibt sie in dieser Folge passende Styling-Tricks für den perfekten Hosen-Look.