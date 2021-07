Sie teilen ihr Leben und bereisen die Welt: Der Job von Influencer:innen wird oft belächelt. Nina Suess gibt in "WOW!", dem Mode-Podcast von stern und Gala, Einblicke in ihr Leben und ihre Arbeit.

Die Meinungen um Influencer:innen spalten sich: Manche lassen sich in ihren Kaufentscheidungen von ihnen beeinflussen, andere verabscheuen sie. Nina Suess gibt in der neuen Folge des Podcasts "WOW!" von stern und Gala ehrliche Einblicke in das Leben einer Influencerin. Mit mehr als 345.000 Follower:innen gehört sie zu den erfolgreichsten Deutschen der Branche. "Das Klischee, dass man die Welt sieht, stimmt. Ich bin durch meinen Job an Locations gekommen, die man sonst nicht sehen würde. Da bin ich immer sehr dankbar für diesen Job, das ist etwas Außergewöhnliches," erzählt sie in der neuen Folge von "WOW!".

Mode-Inspiration durch Instagram-Posts

Dabei hat sie genaue Vorstellungen davon, was von ihr erwartet wird: "Wenn du nicht weißt, was du morgen anziehen willst, dann schaust du mal bei mir vorbei und dann hast du vielleicht eine neue Inspiration. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es nicht, die Leute zu entertainen mit meinem persönlichen Leben oder mit meinen Meinungen zu Politik oder Corona."