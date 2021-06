"Mode ist nicht Bekleidung" – wie der richtige Look in allen Lebenslagen helfen kann

Mit Mode könne man vieles erreichen, sagt Stylistin Julia Freitag. Im Mode-Podcast "WOW!" von stern und Gala spricht sie über den perfekten Look – und wie man mit ihm jede Situation rockt.

Egal ob Business-Meeting oder das erste Date: Der richtige Look kann einen Tag retten. Doch wie findet man ihn? Eine, die sich mit dem perfekten Styling auskennt, ist die Berlinerin Julia Freitag. Als Stylistin und Fashion-Beraterin ist sie in vielen Bereichen der Modewelt unterwegs – und weiß, worauf es beim perfekten Look ankommt.

Ein Look, der Business und Spaß vereint

In einer neuen Folge von "WOW!", dem Mode-Podcast von stern und Gala verrät Freitag die Styling-Tricks der Stars. "Mode kann dir ganz viel helfen: Sie kann dir helfen, das zu erreichen, was du willst. Es gibt Powerlooks, wo du einfach weißt: Hiermit rocke ich meinen Business-Termin!" Freitag weiß aber auch: "Alles was Spaß macht, ist erlaubt. Auch die Entgleisung ist toll!". Nur vielleicht nicht bei den Gehaltsverhandlungen…